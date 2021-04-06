تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 6-4-2021

حالة البحر اليوم الثلاثاء

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كما كشف خبراء الأرصاد عن حركة أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد، نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، شمالية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.