تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 6-4-2021
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:02 ص
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يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 6-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.
أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتوقع الخبراء أنا الطقس سيكون حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري معتدلًا على السواحل الشمالية الشرقية مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية مائلًا للحرارة على جنوب سيناء حارًا على جنوب البلاد، ليلًا، ويكون الطقس لطيفًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
القاهرة 34 22
الإسكندرية 31 15
وادى النطرون 33 17
طنطا 34 21
شبين الكوم 34 22
دمنهور 33 18
بلطيم 29 16
مطروح 31 17
السلوم 33 11
سيوة 32 13
بورسعيد 26 17
دمياط 25 16
الزقازيق 34 21
المنصورة 33 19
الإسماعيلية 33 19
السويس 34 18
العريش 31 16
رفح 29 15
رأس سدر 33 17
نخل 32 14
نويبع 32 23
طابا 31 22
كاترين 25 15
الطور 30 21
شرم الشيخ 32 21
الغردقة 31 23
مرسى علم 30 20
الفيوم 34 20
بنى سويف 34 19
المنيا 35 19
أسيوط 35 18
سوهاج 35 19
قنا 35 19
الأقصر 36 19
أسوان 36 21
إدفو 36 22
أبوسمبل 35 18
الوادي الجديد 35 17
شلاتين 32 19
أبو رماد 31 18
حلايب 30 19
رأس حدربة 29 18
أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتوقع الخبراء أنا الطقس سيكون حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري معتدلًا على السواحل الشمالية الشرقية مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية مائلًا للحرارة على جنوب سيناء حارًا على جنوب البلاد، ليلًا، ويكون الطقس لطيفًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6-4-2021 في مصر في جميع المحافظات
كما كشف خبراء الأرصاد عن حركة أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد، نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
حالة البحر اليوم الثلاثاءوبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، شمالية شرقية.
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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرى
القاهرة 34 22
الإسكندرية 31 15
وادى النطرون 33 17
طنطا 34 21
شبين الكوم 34 22
دمنهور 33 18
بلطيم 29 16
مطروح 31 17
السلوم 33 11
سيوة 32 13
بورسعيد 26 17
دمياط 25 16
الزقازيق 34 21
المنصورة 33 19
الإسماعيلية 33 19
السويس 34 18
العريش 31 16
رفح 29 15
رأس سدر 33 17
نخل 32 14
نويبع 32 23
طابا 31 22
كاترين 25 15
الطور 30 21
شرم الشيخ 32 21
الغردقة 31 23
مرسى علم 30 20
الفيوم 34 20
بنى سويف 34 19
المنيا 35 19
أسيوط 35 18
سوهاج 35 19
قنا 35 19
الأقصر 36 19
أسوان 36 21
إدفو 36 22
أبوسمبل 35 18
الوادي الجديد 35 17
شلاتين 32 19
أبو رماد 31 18
حلايب 30 19
رأس حدربة 29 18