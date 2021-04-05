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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:40 م
مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
هبه عويضه
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انطلق منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته السابعة، على مسرح محمد عبد الوهاب وسط المدينة، بحضور المنتج محمد العدل، والفنان باسم سمرة، والعديد من الفنانين المشاركين بالمهرجان وجمهور الإسكندرية.

تبدأ فعاليات المهرجان بدءًا من اليوم، وتستمر لمدة ٦ أيام متتالية حتى ١٠ أبريل المقبل، حيث يشارك في المهرجان أفلام من ١١ دولة عربية، فلسطين، لبنان، اليمن، السعودية، الجزائر، تونس، الأردن، ليبيا، سوريا، المغرب، العراق، في ٤ مسابقات مختلفة: مسابقة الفيلم الروائي، مسابقة الفيلم الوثائقي، مسابقة الرسوم المتحركة، مسابقة أفلام الطلبة.

ويقدم الفنان باسم سمرة خلال فعاليات المهرجان ندوة مفتوحة، الساعة الواحدة ظهر غدًا الثلاثاء بمركز الحرية للإبداع.

كما تعرض الأفلام المشاركة في المهرجان في الساعة الخامسة مساءً، وتستمر العروض يوميًا حتى يوم الجمعة الموافق ٩ أبريل في نفس التوقيت.

كما يقدم المنتج محمد العدل ماستر كلاس يوم الأربعاء في الواحدة ظهرًا بالحرية والإبداع، ويذكر أنه رئيس شرف المهرجان منذ نسخته الأولى حتى نسخته السادسة في الحفل الافتتاحي والختامي بمسرح سيد درويش.

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