رسامة 187 شماسًا بإيبارشية طهطا وجهينة

صلى نيافة الأنبا إشعياء مطران إيبارشية طهطا وجهينة، القداس الإلهي، ورسم خلاله ١٦٧ من أبناء الإيبارشية في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بـ١٤ كنيسة.كما رسم نيافته ٢٠ آخرين في الرتبة ذاتها لخدمة اجتماع يهوديت للأرامل.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.