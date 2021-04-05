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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تسببت فيهما أنابيب الغاز.. السيطرة على حريقين بطوخ وقها

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:58 م
حريق بطوخ
حريق بطوخ
كتب صلاح حسنى
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تمكنت أجهزة الجماية المدنية بالقليوبية من السيطرة علي حريق بمطعم (هارون الرشيد) بمدينة طوخ إثر انفجار أسطوانة غاز، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وفحص تراخيص المطعم وسؤال المتواجدين وقت الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمطعم فول وفلافل (هارون الرشيد) الكائن بمنزل المواطن ثروت ندا، الكائن بشارع مصرف الحصة بمدينة طوخ، أمام البنك الأهلي المصري فرع طوخ.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيقات.

فيما سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق اندلع بشقة بالطابق الرابع بإحدى عمائر مدينة قها، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بالعمارة رقم 25 بمساكن السجل المدني بمدينة قها.

وعلى الفور جرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، تبين أن الشقة ملك المواطن محمد عيد وأن الحريق نتج عنه احتراق بوتاجاز وأسطوانة غاز وبعض الملابس الخاصة بقاطني الشقة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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