مستثمر يكشف الآثار الإيجابية لمبادرة التمويل العقاري

أكد علي حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3٪ التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ستؤدي إلى تنشيط حركة القطاع خلال الفترة المقبلة.أضاف حمزة لــ"الدستور"، أن المبادرة ستشجع مصانع مواد البناء والدهانات والأثاث وزيادة انتاجهم، ما سيؤدي إلى خفض نسبة البطالة وتوفير فرص عمل، إضافة إلى زيادة الاستثمارات المحلية في المحافظات.وتابع رئيس جمعية مستثمري أسيوط أن أسيوط تتمتع بمقومات طبيعية وبشرية، مؤكدًا أن المشروعات القومية والمصانع التي قامت الدولة بتدشينها بالمحافظة أدت إلى الحد من الهجرة الداخلية والخارجية.