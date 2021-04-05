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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

نشاط رعوي مكثف للأنبا سيدراوس بكنائس عزبة النخل

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:17 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة
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شهد قطاع كنائس عزبة النخل نشاطًا رعويًّا متنوعًا لنيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام المسئول عن القطاع، والذي سيم أسقفًا وكُلِّف بخدمة القطاع في النصف الثاني من شهر مارس الماضي.

كما أقام أول اجتماع لمجمع كهنة كنائس عزبة النخل، كما حرص نيافته على صلاة عدد من القداسات يغطي احتياجات أبناء القطاع، مع تشديده على تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

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