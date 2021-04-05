السيطرة على حريق شب في نقابة المعلمين بطوخ

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى مبنى نقابة المعلمين بمدينة طوخ، دون وقع أى إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بنشوب حريق داخل مبنى نقابة المعلمين.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع ب4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، وعدم امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.وتبين من المعاينة المبدئية أن سبب نشوب الحريق حدوث ماس كهربائى، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن أسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.