المؤبد لمحام زور أوراقًا رسمية وسرق وصل أمانة

قضت محكمة جنايات نجع حمادى بمعاقبة محام بالسجن المؤبد ٢٥ عامًا لقيامه بالتزوير فى محررات رسمية وسرقة إيصال أمانة.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى، وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر .تعود أحداث القضية لعام ٢٠١٧ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغًا بقيام "كارم م د" بالتزوير فى محررات رسمية وسرقة إيصال أمانة واختلاس أوراق رسمية بهدف تبرئة موكله.وتم تشكيل لجنة وفحص أوراق القضية وتبين قيام المحامى باختلاس أوراق رسمية والتزوير فى أوراق رسمية وسرقة إيصال أمانة.وتمتوإحالة المتهم لمحكمة جنايات نجع حمادى، حيث قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد .