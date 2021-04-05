حريق أعلى عمارة سكنية في حلوان

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب أعلى بلوك سكني بمنطقة صلاح سالم بحلوان.تلقت الحماية المدنية بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق أعلى عقار سكني بمنطقة صلاح سالم.على الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران للعقارات المجاورة.