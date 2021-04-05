خريطة مسلسلات قناة CBC في رمضان 2021

خريطة مسلسلات قناة CBC في رمضان مواعيد عرض مسلسل حرب أهلية على قناة CBC يعرض مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا على قناة سي بي سي الفضائية، وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.



مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.

مواعيد عرض مسلسل ضد الكسر على قناة CBC يعرض مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا على قناة سي بي سي الفضائية، وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.

وتخوض النجمة نيللي كريم المارثون الرمضاني بمسلسل "ضد الكسر" ويعرض على قناة سي بي سي الفضائية.

ويشارك في كل من محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

مواعيد عرض مسلسل اللي مالوش كبير على قناة CBC





قد يهمك.. قائمة مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض ولأول مرة يجتمع كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي في عمل درامي واحد بعد زواجهما يحمل اسم "اللي مالوش كبير" ويعرض على قناة سي بي سي الفضائية.



"اللى ملوش كبير" وبطولة وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغني، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبدالله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.



نستعرض لكم فى التقرير التالي خريطة مسلسلات قناة CBC في رمضان حيث تعرض قناة «سي بي سي» الفضائية خلال المارثون الرمضاني عددًا من المسلسلات الدرامية.