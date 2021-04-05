«بيطرى بنها» يجرى «جراحة دقيقة» لقط سقط من الطابق السادس

أجرى الدكتور عبدالحليم القصبى، أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، عملية جراحية للقطة "سيمبا" لإنقاذها من الموت بعد سقوطها من الدور السادس بأحد زي العقارات ببنها، وتسبب فى أكثر من كسر بإحدى الأرجل الخلفية وعظمة الفخذ.وقال الدكتور القصبى إن صاحبة الحالة توجهت لأكثر من عيادة بيطرية لإنقاذ القطة، وكانت جميع التوصيات "بتر القدم"، مضيفًا أنه فور وصول الحالة للمركز الخاص بالحيوانات الأليفة ببنها تم الكشف والفحص الطبى بدقة على "سيمبا" وتم اتخاذ القرار بالتدخل الجراحى العاجل، وذلك بإجراء عملية جراحية لتثبيت الكسور بالرجل والفخذ عن طريق تثبيت المسمار النخاعى والمسامير الجانبية، وتم تخديرها للتدخل الجراحي واستغرقت العملية 120 دقيقة.وأوضح القصبى أن قرار إنقاذ القطة وتركيب المسامير جاء لإنقاذها من فقد رجلها للأبد، وأوضح أن القطة بصحة جيدة وبدأت تسير بشكل طبيعى وتمت إزالة المسامير أول أمس وعادت قدمها للوضع الطبيعى.