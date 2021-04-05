رئيس فرع الانتقاء والتوجيه بالقوات المسلحة: نستعين بضباط متخصصين لاختيار أفضل العناصر وتوظيفها فى الأسلحة المختلفة

■ ما الدور المنوط به فرع الانتقاء والتوجيه داخل منظومة القوات المسلحة، خاصة فى التعامل مع المجندين والمتطوعين والضباط الاحتياط؟

■ إلى أين وصل فرع الانتقاء والتوجيه فى أعمال التطوير والتحديث فى التعامل مع القوى البشرية؟

■ ما الإجراءات الاحترازية التى يتبعها فرع الانتقاء والتوجيه لمجابهة فيروس كورونا، سواء للعاملين به أو المترددين عليه؟

■ ما الأساليب والبرامج العلمية الحديثة فى التعامل مع العنصر البشرى من خلال أفراده بمناطق التجنيد والتعبئة؟

■ كيف تردون على مزاعم «الوساطة والمحسوبية» داخل المنظومة فى انتقاء وتوجيه المجندين والمتطوعين وضباط الاحتياط؟

■ هل يتم التجاوب أحيانًا والمرونة مع تغيير السلاح المحدد للعنصر البشرى بعد تسكينه وتوزيعه؟

■ كيف يتم التعامل مع ضباط الصف المرشحين للعمل بمراكز التدريب والمنشآت التعليمية؟

■ ما آلية وكيفية الاختيار للعناصر البشرية والتعامل معها؟

■ هل لعلوم النفس المدنية والعسكرية أى دخل فى توجيه العناصر البشرية من جانبكم؟

■ ما المراحل التى يمر بها العنصر البشرى لديكم لكى يكون مقبولًا فى العسكرية؟

■ ماذا عن طرق التواصل مع العنصر البشرى المتعامل معكم من المدنيين؟

■ ما أبرز الأخطاء التى تواجهونها من العنصر البشرى.. وما النصيحة التى تقدمونها للمصريين؟

■ هل يتوقف الأمر بدخول الفرد المقاتل إلى وحدته العسكرية وينتهى دور فرع الانتقاء والتوجيه؟

ماذا عن دور الإخصائيات بالفرع فى منظومة القياسات النفسية؟

قال العميد وائل على الدسوقى، رئيس فرع الانتقاء والتوجيه التابع لهيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، إنه تتم الاستعانة فى تطبيق منظومة الانتقاء والتوجيه بضباط علم نفس متخصصين حاصلين على درجات علمية متقدمة كدبلوم وماجستير ودكتوراه، لانتقاء أفضل وأكفأ العناصر من القوى البشرية كجنود وضباط صف متطوعين وضباط احتياط لصالح خدمتهم فى القوات المسلحة، ثم توجيه هذه العناصر ذات الكفاءة إلى الأسلحة المختلفة، ثم إلى التخصصات الدقيقة داخل كل سلاح، وفقًا لسماتهم الشخصية وقدراتهم العقلية والبدنية والنفسحركية بما يضمن وضع الفرد المناسب فى الوظيفة المناسبة.وأضاف رئيس فرع الانتقاء والتوجيه، فى حواره لـ«الدستور»، أن انتقاء الجنود وتوجيههم إلى الأسلحة المختلفة يتمان وفق منظومة متكاملة، بدءًا من القيام بتحليل عمل للوقوف على الخصائص والسمات المتطلبة لكل سلاح، ثم تحليل الفرد من خلال منظومة قياسات نفسية تُطبق آليًا، ليتم توجيهه إلى السلاح آليًا دون تدخل بشرى، وهو ما يضمن للجندى لاحقًا أعلى درجات التوافق النفسى مع السلاح والمهمة والمعدة.وكشف عن دور الإخصائيات الإناث بالفرع فى منظومة القياسات النفسية، حيث يقمن بالاختبارات النفسية وإعادة المعايير اللازمة والتأكد من القياسات السيكومترية لكل اختبار وتدعيمها بالمقابلات الإكلينيكية للكشف عن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية كما يظهر من خلال التفاعل مع الفرد لاختيار بعض الدلالات الإكلينيكية من تلعثم ومخارج ألفاظ وعلامات بالوجه وغيرها من المظهر العام.. وإلى نص الحوار:- فرع الانتقاء والتوجيه يتبع هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، وهو مسئول عن انتقاء أفضل وأكفأ العناصر من القوى البشرية «جنود- ضباط صف متطوعين- ضباط احتياط» لصالح خدمتهم فى القوات المسلحة، ثم توجيه هذه العناصر ذات الكفاءة إلى الأسلحة المختلفة، ثم إلى التخصصات الدقيقة داخل كل سلاح وفقًا لسماتهم الشخصية وقدراتهم العقلية والبدنية والنفسحركية، بما يضمن وضع الفرد المناسب فى الوظيفة المناسبة.- قيادة فرع الانتقاء والتوجيه تؤمن بأهمية التطوير والتحديث فى انتقاء وتوجيه القوى البشرية لمواكبة المتغيرات الحديثة فى المجتمع المحلى والإقليمى والدولى، وذلك على عدة محاور، أولها «المستوى الفنى والتقنى» حيث تمت ميكنة جميع الاختبارات والأجهزة لتُطبق بشكل آلى بما يضمن أعلى مستويات الدقة والموضوعية وتحييد العنصر البشرى فى التقييم، كما تتم الاستعانة بأحدث برامج نظم المعلومات لتطبيق الاختبارات وربط البيانات ذات الصلة بأطقم الانتقاء والتوجيه من خلال منظومة آلية متقدمة.وعلى مستوى القوى البشرية العاملة تتم الاستعانة فى تطبيق منظومة الانتقاء والتوجيه بضباط علم نفس متخصصين حاصلين على درجات علمية متقدمة «دبلوم- ماجستير –دكتوراه» مع استمرار تدريبهم العلمى والفنى.أما على المستوى العلمى، يتم عقد لجان علمية بالفرع بحضور أساتذة جامعيين لبحث تطوير منظومة الاختبارات النفسية، حيث تتم الاستعانة بأحدث المقاييس النفسية فى البيئتين المصرية والأجنبية وعسكرتها «صياغتها بما يناسب البيئة العسكرية» من خلال ضباط علم نفس متخصصين.إضافة إلى تدريب ضباط الفرع والأطقم للحصول على الفرق الحتمية، أو تسجيلهم ببرامج دراسات عليا بالجامعات المصرية.وفيما يخص المستوى الإدارى، فهناك تطوير مستمر للبنية التحتية بالفرع وأطقم الانتقاء والتوجيه، حيث يتم تطوير وتحديث أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة الاختبارات العملية والبدنية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.- يعمل الفرع فى هذا الشأن فى ضوء سياسات الدولة وتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التى تشمل بوابات التعقيم وقياس درجة حراراة العاملين بالفرع والمترددين، وارتداء الكمامات لكل العاملين والمترددين، إضافة لأعمال التعقيم والتطهير المستمرة للمكاتب والقاعات ومناطق الانتظار، وكذلك تحديد مسافات ابتعاد مناسبة فى مناطق الانتظار وتقليل كثافة القوى البشرية العاملة بالمكاتب، والجنود بالعنابر.كل ذلك إضافة إلى تكثيف كل الإجراءات السابقة أثناء فترات الاختبارات التى تتم بالفرع والتى تشهد أعدادًا كبيرة من طلاب التطوع وأولياء الأمور.- تطبيق أحدث المقاييس النفسية بأطقم الانتقاء والتوجيه بمناطق التجنيد لانتقاء وتوجيه الجنود لصالح الأسلحة المختلفة، فضلًا عن قياس أى اضطرابات نفسية أو سلوكية، كما يتم تطوير هذه المقاييس النفسية مع كل مرحلة تجنيدية جديدة، إضافة إلى عمل مقابلات شخصية مع الشباب المرشحين للتجنيد من جانب ضباط علم نفس للكشف عن جوانبهم الشخصية والاجتماعية والنفسية، وأصحاب المهن والحرف والسائقين لصالح توجيههم إلى الأسلحة المناسبة.هذا إلى جانب ربط منظومة القياس النفسى بمناطق التجنيد المختلفة بالفرع من خلال منظومة آلية مطورة، والمرور الدورى من جانب ضباط علم النفس بالفرع المتخصصين لتقديم الدعم الفنى والتطوير المستمر.- يستعين فرع الانتقاء والتوجيه فى تطبيق منظومة القياسات النفسية، التى تنتقى أفضل العناصر من الجنود والمتطوعين وضباط الاحتياط، بمنظومة آلية مميكنة، يتم فيها تحييد تدخل العنصر البشرى، وهذا يضمن أعلى درجات الموضوعية والبعد عن التحيز، فكل شاب متطوع تقييمه وترتيبه وسط زملائه هو عبارة عن مجموع درجات يتم سحبها ومعايرتها آليًا، حتى المقابلات الشخصية مع المتقدمين تتم معايرة بنودها آليًا لتترجم إلى درجات معيارية معالجة إحصائيًا وآليًا، وهذه الآلية فى العمل تنفى أى مزاعم للوساطة والمحسوبية، وتبعث فى نفوس المتقدمين الطمأنينة إلى النزاهة والحيادية فى التقييم.- إن انتقاء الجنود وتوجيههم إلى الأسلحة المختلفة يتمان وفق منظومة متكاملة بدءًا من القيام بتحليل عمل للوقوف على الخصائص والسمات المتطلبة لكل سلاح، ثم تحليل الفرد من خلال منظومة قياسات نفسية تُطبق آليًا، ودرجات الجندى على هذه القياسات هى التى تحدد السلاح الذى يتناسب مع خصائصه وسماته، ليتم توجيهه إلى السلاح آليًا دون تدخل بشرى، وهو ما يضمن للجندى لاحقًا أعلى درجات التوافق النفسى مع السلاح والمهمة والمعدة، ومن ثم تغيير السلاح المحدد للعنصر البشرى وفق هذه المعايير أمر غير مقبول ويضر بالجندى والسلاح.- بدايةً يتم انتقاء المتطوع لصالح معهد ضباط الصف المعلمين على أنه ضابط صف معلم، فى هذه المرحلة يتم توجيهه إلى السلاح الذى يتناسب مع خصائصه وسماته ومهاراته، وفقًا لمنظومة تحليل العمل وتحليل الفرد التى سبق الإشارة إليها، ليخدم لصالح هذا السلاح طوال فترة خدمته بالقوات المسلحة.وحال ترشيح ضابط الصف للخدمة بمراكز التدريب والمنشآت التعليمية، يخضع لمرحلة أخرى متقدمة من الانتقاء والتوجيه من خلال منظومة قياسات نفسية أكثر تخصصية، تشمل اختبارت نفسية ومقابلات شخصية يتم من خلالها التوجيه وفقًا للسمات والخصائص المتطلبة لشغل هذه الوظيفة.- يخضع انتقاء وتوجيه العناصر البشرية من الجنود والمتطوعين وضباط الاحتياط إلى آلية علمية ومنهجية مطورة بما يضمن انتقاء أكفأ العناصر البشرية وتوجيهها إلى الأسلحة والتخصصات التى تتناسب مع خصائصهم وسماتهم، وهو ما يضمن أعلى معدات التوافق النفسى للفرد مع المهمة والمعدة.هذه الآلية العلمية المنهجية المطورة تتضمن الاعتماد فى الانتقاء والتوجيه للعناصر البشرية على أحدث ما توصلت إليه العلوم النفسية والإحصائية، وتطوير أساليب الانتقاء والتوجيه بما يتناسب مع المتغيرات المستحدثة وأيضًا الموضوعية والدقة فى التقييم.- منظومة انتقاء وتوجيه العناصر البشرية التى يتبناها الفرع تعتمد بالأساس على علم النفس بما يضمنه من أفرع وثيقة الصلة بعملنا من علم النفس التنظيمى والإدارى، وعلم النفس العسكرى، وتعتمد آلية الانتقاء والتوجيه على مناهج ومبادئ وأسس هذين الفرعين من علم النفس، وأحدث ما توصلت إليه الدراسات العلمية الحديثة فى علم النفس التنظيمى والإدارى، وعلم النفس العسكرى.بالإضافة لهذا، تستعين آلية العمل بأحدث العلوم الإحصائية وعلوم نظم المعلومات لتشكيل منظومة متكاملة فى الانتقاء والتوجيه تقوم على أسس علمية ومنهجية رصينة.- انتقاء وتوجيه العنصر البشرى يعتمدان على مجموعة من الأسس والمعايير وفقًا لمجموعة من المراحل يمر بها الفرد بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة للعناصر المنتقاة، أولها المستوى الطبى حيث يتم تحديده بواسطة المجلس الطبى بمنطقة التجنيد ويشمل «مستوى اللياقة الطول مستوى الإبصار.... إلخ».وكذلك المستوى التعليمى، ويتم تحديده بواسطة طاقم الانتقاء والتوجيه بمنطقة التجنيد وينقسم إلى ٩ مستويات تبدأ من مستوى صفر «أمى» حتى مستوى ٨ «ماجستير دكتوراه». إضافة للمستوى النفسى ويتم تحديده بواسطة فرع الانتقاء والتوجيه وأطقمه بمناطق التجنيد من خلال قياسات نفسية دقيقة ومقابلات شخصية متعمقة.وأيضًا المستوى «البدنى النفسحركى»، ويتم تحديده بواسطة فرع الانتقاء والتوجيه وأطقمه بمناطق التجنيد من خلال الاختبارات البدنية والعملية. وكذلك مهنة الفرد قبل التجنيد، حيث يتم تحديد المهنة للجندى بواسطة طاقم الانتقاء والتوجيه بمنطقة التجنيد بناءً على المقابلة الشخصية للفرد من خلال ما هو مسجل بالبطاقة الشخصية أو رخصة القيادة، بالإضافة للاختبارات المهنية والفنية.كل ذلك بالتأكيد، مضافًا له اختبارات اللياقة البدنية واختبارات الهيئة وذلك لفئة المتطوعين، لصالح معهد ضباط الصف المعلمين والمعهد الصحى.- يوجد بكل طاقم انتقاء وتوجيه على مستوى مناطق التجنيد ضابط علم نفس «احتياط» يتلقى أى استفسارات من الشاب المرشح للتجنيد، ويقدم المعلومات اللازمة، فضلًا عن القيام بالمقابلات الشخصية اللازمة، ويتم الإعلان عن قبول دفعات جديدة من المتطوعين لصالح «معهد ضباط الصف المعلمين المعهد الصحى للقوات المسلحة» من خلال مؤتمر صحفى، والصحف الرسمية والصفحات الرسمية للقوات المسلحة على صفحات التواصل الاجتماعى.حيث يتم توجيه كلمة من قائد الفرع لأولياء أمور المتطوعين فى مناطق الانتظار أثناء إجراء الاختبارت لأبنائهم لطمأنتهم، وتلقى أى استفسارات. كما يتم الإعلان عن رقم تليفون مُفعل عليه تطبيق «واتس آب» خلال إجراء الاختبارات بالفرع، يتم من خلاله استقبال أى شكاوى أو استفسارات من طلاب التطوع وأولياء الأمور.كما يتم إرسال رسائل نصية إلكترونية على أرقام هواتف الطلاب لإبلاغهم بنتائجهم فى الاختبارات بعد كل مرحلة اختبار، وكذلك يتم استقبال الالتماسات من الطلاب وأولياء أمورهم والنظر فيها بعد كل مرحلة اختبار.- أبرز الأخطاء هو الانسياق وراء الشائعات، وعدم تلقى المعلومات من مصدرها الصحيح ممثلًا فى قيادة الفرع وأطقمه بمناطق التجنيد، وكذلك الانسياق وراء بعض المضللين والمحتالين من العناصر الخارجية الذين يحتالون على الطلبة وأولياء الأمور وإقناعهم بإمكانية التدخل لإنجاحهم مقابل مكاسب مادية.أما نصيحتنا فهى الثقة فى حيادية ونزاهة الاختبارات التى تنتقى العنصر البشرى للالتحاق بالقوات المسلحة، وأن يعمل كل فرد على تأهيل نفسه علميًا وثقافيًا وبدنيًا ليحظى بشرف الانضمام إلى صفوف العسكرية المصرية، فالكفاءة وحدها هى معيار الانتقاء والتوجيه فى القوات المسلحة.- لا تتوقف عملية الانتقاء والتوجيه عند التحاق الفرد المقاتل بوحدته، بل هى عملية مستمرة تتسم بالديناميكية ويتم إجراء قياسات بعدية للفرد للتأكد من مصداقية البطاريات المستخدمة، وذلك لتحقيق مبدأ التغذية العكسية «feed back» ويتضح ذلك من حدوث الطفرات التكنولوجية المتلاحقة فى مجال الأسلحة والمعدات، مما يتطلب تحديث البطاريات المستخدمة بناءً على تحديث تحليل العمل «Job analysis» للأفراد شاغلى الوظائف المختلفة بالقوات المسلحة.- من خلال الإخصائيات النفسيات بالفرع يتم الحصول على الاختبارات النفسية وإعادة المعايير اللازمة، والتأكد من القياسات السيكومترية لكل اختبار «هى خصائص للاختبار النفسى تشمل صدق الاختيار، أى أنه يقيس السمة التى وضع لها بالتحديد فيكون اختيارًا صادقًا، وثبات الاختيار أى أنه كلما أعيد تطبيق الاختبار يعطى نفس النتائج، فيكون اختبارًا ثابتًا»، كما يتم إجراء القياسات النفسية وتدعيمها بالمقابلات الإكلينيكية للكشف عن الجوانب المختلفة «اجتماعية، اقتصادية، نفسية» كما يظهر من خلال تفاعل الإخصائى النفسى مع الفرد لاختيار بعض الدلالات الإكلينيكية من «تلعثم، مخارج ألفاظ، علامات بالوجه» وغيرها من المظهر العام.