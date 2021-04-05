سفيرة بـ«اليونيسف»: موكب نقل المومياوات كان مبهرًا

قالت سفيرة النوايا الحسنة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، دافنى أوسينا، مقدمة البرامج الفلبينية، إن كل شىء فى حفل موكب نقل المومياوات الملكية كان مبهرًا للغاية، الموسيقى والأضواء والحركات الفنية كانت جميلة وأنيقة، مؤكدة أن العرض يدفع للتعرف على تاريخ مصر القديمة.وأضافت «أوسينا»، لـ«الدستور»، أن فترة كبيرة قد مرت منذ أن رأى العالم احتفالًا عظيمًا بهذه الدرجة، خاصة منذ أن مرّ العالم بأزمة انتشار فيروس كورونا، موضحة: «شاهدت الحفل عبر موقع يوتيوب، رغم أن موعد الموكب كان يوافق منتصف الليل فى مانيلا بالفلبين.. لقد نمت فى الثالثة صباحًا لأننى حرصت على مشاهدة هذا الجمال».وتابعت: «أعتقد أن كل شخص فى العالم يحلم بزيارة مصر فى مرحلة ما من حياته، حينما كنت طفلة حلمت بزيارة الأهرامات، والآن يحلم أطفالى نفس الحلم، ولا شك فى أن هذا الحراك سيدعم قطاع السياحة فى مصر، بمجرد أن يصبح العالم آمنًا مرة أخرى».وأكدت أن العرض أسرها ودفعها للقراءة عن مصر القديمة، وأصبحت تشاهد الأفلام الوثائقية التى تحكى تاريخ هؤلاء العظماء، لافتة إلى أنها شرفت بزيارة مصر فى عام ٢٠١٩، لكنها كانت زيارة سريعة حرصت خلالها على رؤية كل القطع الأثرية فى المتحف المصرى بالقاهرة.وقالت: إن بعض المتاحف العالمية يضم بعض القطع المصرية، لكن مصر تضم المجموعة الأكبر، وأضافت: «مصر بلد رائع حقًا، لا بلد يضاهيه فى العالم، وأريد أن أعود لمصر مرة أخرى وأرى الأقصر والإسكندرية أيضًا، وكذلك زيارة المتاحف الجديدة».وحول سلسلة الاكتشافات الأثرية الحديثة فى مصر، أوضحت: «كنت أسمع قصصًا عن الاكتشافات الجديدة فى مصر فى وسائل الإعلام بشكل متكرر، ويعد الفيلم الوثائقى على (نتفليكس) عن سقارة مصدرًا رائعًا للمعلومات لجيل الشباب، ولا تزال شعوب العالم مفتونة بالحضارة المصرية».وتابعت: «فى الماضى كنا نذهب للكتب كى نعرف عن الملك توت عنخ آمون والمومياوات والحفريات الأثرية، والآن نشاهد هذه الاكتشافات الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعى والأفلام الوثائقية والأخبار.. إنه مستوى جديد تمامًا من تجربة التاريخ».وقالت: «فى الوقت الحالى، بينما لا يزال قطاع السياحة فى حالة توقف بسبب الوباء، فأنا أسافر عبر وسائل التواصل الاجتماعى حتى يأتى اليوم الذى أتمكن فيه من زيارة مصر مجددًا».