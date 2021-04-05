عمدة بولينجربوك بأمريكا: أنا أول مصرية أصل لهذا المنصب

■ بداية.. كيف حققتِ هذا الإنجاز؟

■ متى هاجرتِ إلى الولايات المتحدة؟

■ ما مجال دراستك؟

■ كيف تتواصلين مع الجالية المصرية؟

■ هل يمكنك المنصب من دعم القضايا السياسية التى تخص مصر؟

■ ما نصيحتك للشاب الذى يفكر فى الهجرة؟

■ حدثينا عن رأيك فى جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم المرأة؟

■ هل تخططين لزيارة مصر قريبًا؟

■ كيف تغيرت الدولة المصرية فى عهد السيسى؟

■ كيف ندعم الاقتصاد المصرى؟

■ هاتفتك وزيرة الهجرة عقب تولى المنصب.. كيف دار الحديث بينكما؟

■ ما تقييمك لدور وزارة الهجرة فى مساندة المصريين بالخارج؟

■ كيف تعاملت مع أزمة انتشار فيروس كورونا؟

■ ما المشكلات التى تواجه أبناء الجالية المصرية فى أمريكا؟

نجحت مارى ألكسندر، مصرية الأصل، فى الوصول إلى منصب عمدة مدينة بولينجربوك بولاية إلينوى الأمريكية، فى سابقة هى الأولى، وجرى اختيارها ضمن أكثر من ٢٠ امرأة متميزة حول العالم، لترافق كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، ورئيسة وزراء فنلندا، ‏ورئيسة وزراء نيوزيلندا.سردت «ألكسندر» قصة نجاحها خلال حوارها مع «الدستور»، وأشادت بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم المرأة، متمنية أن تلتقى الرئيس لتهنئته على الإنجازات التى حققها فى مصر، التى جعلتها فخورة جدًا بمصريتها.- بدأت مسيرتى كعضو نشط فى المجتمع، عبر العمل التطوعى مع الجمعيات الخيرية، ما أهّلنى لأكون رائدة فى مجال العمل السياسى والمجتمعى، وانتهى بى الأمر عمدة لمدينة بولينجربوك بولاية إلينوى الأمريكية، لأكون أول سيدة مصرية تحصل على هذا المنصب.- سافرت إلى الولايات المتحدة فى سن الخامسة، والتحقت بالمدارس الأمريكية، كان زملائى ينظرون لى كأجنبية، كان الوضع صعبًا جدًا فى المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، إذ واجهتنى تحديات كثيرة، وكان الحلم هو سلاحى، واستطعت التأقلم داخل المجتمع وتكوين صداقات وإثبات نجاحى فى مجالات كثيرة.- التحقت بجامعة تينيسى، وهى إحدى أشهر الجامعات البحثية الموجودة فى جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وداخلها درست إدارة السياحة وحصلت على درجة الماجستير، وهذا ما أهلنى للعمل فى مجال الفنادق.- أعمل باستمرار على مساندة الجالية المصرية فى أمريكا عبر عملى فى المجال العام، وقد تقلدت مناصب إدارية داخل جمعيات مصرية، وشاركت فى تنظيم فعاليات اجتماعية تجمع المجتمع المصرى، وحاليًا أسهم بمجهود كبير لتطوير ودعم مستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال.- أشعر بأن وجودى فى هذا المنصب يحتم علىّ مساندة مصر وعرض أبرز القضايا التى تخصها، بغض النظر عن حجم هذه القضايا، وأعتقد أننى بحاجة شديدة للعمل عن قرب مع السفارة المصرية وممثليها فى أمريكا، وذلك من أجل التأكد من وجود صوت مصرى قوى أمام المؤسسات والمجتمع الأمريكى.- أقول له إن الحياة فى الولايات المتحدة ليست سهلة.. مليئة بالمعاناة، ويجب عليه أن يستعد من تحت الصفر إن كان يرغب فى تحقيق النجاح.على سبيل المثال، فى البداية عليه تعلم اللغة الإنجليزية، وأن يجيد القراءة والكتابة، لأن اللغة بوابة التعامل مع المجتمع الذى يريد الذهاب إليه، ثم عليه أن يعادل شهادته قبل الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا بد من أن يتواصل مع شباب مصريين يعيشون فى أمريكا، حتى لا يكون وحيدًا عند وصوله، هذا الأمر سيضمن له الحصول على مساعدة.- أنا معجبة بجميع المبادرات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم المرأة المصرية، لأنها تشجع المرأة لتكون عضوًا فعّالًا فى المجتمع والحياة السياسية، والآن أصبحت لدينا وزيرات وعضوات فى البرلمان وقيادات نسائية مهمة.- نعم.. أنا لم أستطع زيارة مصر منذ عام ٢٠٠٨ بسبب انشغالى بالعمل فى أمريكا، وأتمنى أن أزورها قريبًا، أحاول أن تكون هذه الزيارة فى نهاية العام الجارى، وإن لم أستطع فسأزور مصر فى ربيع العام المقبل.- أشعر دائمًا بأننى فخورة ببلدى مصر، لكن فى عهد الرئيس السيسى أصبحت فخورة جدًا، أتمنى أن ألتقيه يومًا ما، لأهنئه شخصيًا على إنجازاته ومسيرته السياسية العظيمة.- تحدثت مع السفير الدكتور سامح أبوالعينين، قنصل مصر العام بولاية شيكاغو، من أجل عمل مؤاخاة مع مدينة مصرية كبداية، للتعاون مع الحكومة المصرية فى إطار المبادرات التى تطلقها الدولة، مثل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، التى نراها إحدى أهم المبادرات العالمية لتطوير الدولة.- حرصت السفيرة نبيلة مكرم على التواصل معى لتهنئتى بحصولى على منصب عمدة مدينة بولينجربوك بولاية إلينوى الأمريكية، وشعرت بشرف عظيم خلال مكالمتها لى، وما لا يعرفه البعض أننى أرتبط بعلاقة صداقة قوية معها، وعملنا معًا قبل ذلك فى شيكاغو.- أعتقد أن وزارة الهجرة تحرز تقدمًا كبيرًا وتسير فى الاتجاه الصحيح، وأتمنى أن أرى الوزارة تنفذ مبادرات جديدة على أرض الواقع، ويسعدنى أن أتعاون لخدمة المصريين بالخارج.- على المستوى المحلى فى أمريكا، نحن نبذل جهدًا كبيرًا لتطعيم جميع المواطنين، وأستطيع أن أؤكد أن جميع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة جرى تطعيمهم، وحتى الآن نحرص طوال الوقت على ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعى داخل الأماكن العامة والمغلقة.- لا أملك معلومات مؤكدة عن مشكلات الجالية المصرية، لكننى على دراية بتأثير المهاجرين على المجتمع الأمريكى، لا يجب أن ننتظر أن يقدم المجتمع الأمريكى حلولًا للجالية المصرية، بل على المصريين هناك الاندماج والتعايش مع الأمريكيين، وأنا فخورة بأن المجتمع فى أمريكا يعتز باختلاف الأجناس ويرحب بجميع الجنسيات.