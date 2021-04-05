«إيكو».. 20 عامًا على حلم «العملة الإفريقية الموحدة»

منذ ٢٠ عامًا التقى ٦ من زعماء دول غرب إفريقيا فى العاصمة الغانية «أكرا»، واتفقوا على المضى قدمًا نحو إطلاق «عملة موحدة» بدلًا من «الفرنك»، مع العمل على نشرها، لتشمل جميع الدول فى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «ECOWAS» بحلول عام ٢٠٠٤.

وتضمن الاتفاق تداول العملة فى ١٥ دولة، هى: «بنين وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكوت ديفوار وجامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالى والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوجو»، من أصل ١٦ أعضاء فى مجموعة «ECOWAS»، على أن تحمل اسم «ECO».

وكان اعتماد هذه العملة يعنى نهاية التعامل بـ«الفرنك»، إلى جانب تعديل العديد من الاتفاقيات المالية التى أبرمتها دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا مع فرنسا.

وشدد المدافعون عن هذه «العملة الموحدة» على أن وجود أنظمة أسعار صرف مختلفة فى المنطقة يعوق التجارة بين دولها، فى ظل ارتفاع تكاليف المعاملات، خاصة رسوم تحويل العملات، وتكاليف تغطية مخاطر سعر الصرف، معتبرين أن النجاح فى اعتمادها، مع وجود اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التى تم توقيعها لإلغاء التعريفات الجمركية على السلع والخدمات- سيسهم فى تسهيل التجارة، وتقليل تكاليف المعاملات، وتسهيل المدفوعات بين بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

ففى حال اعتماد هذه العملة، سيساعد ذلك فى معالجة قضية العملات المتعددة وتقلبات أسعار الصرف التى تؤثر على التجارة البينية، وبالتالى ستكون البلدان فى جميع أنحاء المنطقة قادرة على نقل الأموال وإنفاقها عبر البلدان المختلفة دون أى مخاوف بشأن تكاليف سعر الصرف.

علاوة على ذلك، فإن اعتماد «العملة الموحدة» بشكل صحيح يسمح لكل دولة بالتخصص فى الإنتاج، وتبادل سلس للسلع بين الدول الأعضاء بشكل أكثر كفاءة، مع تكاليف أقل للمعاملات، كما أن المكاسب الاقتصادية منها لا تتعارض مع تطورات البنية التحتية، خاصة أن إحدى الفوائد المنشودة منها هى التجارة داخل المنطقة.

