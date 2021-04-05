وزيرة الخزانة الأمريكية: زيادة احتياطات صندوق النقد ستعود بالنفع على الدول الفقيرة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم، إن زيادة قدرها 650 مليار دولار في احتياطيات العملات لدى صندوق النقد الدولي ستضع موارد كبيرة في أيدي دول العالم الأكثر فقرا، التي تواجه أكبر تحديات في مواجهة جائحة فيروس كورونا.وأبلغت «يلين»، فى تصريح لها اليوم، مجلس شيكاجو للشئون العالمية، بأن اقتصادات متقدمة كثيرة أبدت استعدادًا للإقراض والتبرع للدول الأكثر فقرًا بأجزاء من الموارد الإضافية في مخصصات حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد.وأضافت أنها تشك في أن مبادرات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للإنفاق، بما في ذلك حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، وخطة استثمارية للبنية التحتية قيمتها تريليون دولار، ستثير ضغوطًا تضخمية بالنظر إلى أن المعدل الحقيقي للبطالة في الولايات المتحدة مازال حول 9% بسبب جائحة فيروس كورونا.