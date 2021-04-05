محافظ الفيوم ينعى مدير «رعاية الأمومة والطفولة»

نعى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الدكتور محمود محفوظ عليوة، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة والسكان بالفيوم، والذي وافته المنية، اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا".وأعرب محافظ الفيوم، عن خالص تعازيه القلبية لأسرة المغفور له بإذن الله، داعيًا المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.وأكد "الأنصاري" أن الجيش الأبيض يضربون أروع الأمثلة فى التضحية والفداء والبطولة، أثناء تأدية رسالتهم السامية تجاه أبناء وطنهم في مواجهة جائحة كورونا.