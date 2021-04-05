«بحبك حب كبير».. رسالة رومانسية من مي كساب لزوجها أوكا في عيد ميلاده

هنأت الفنانة مي كساب زوجها محمد صلاح الشهير بـ"أوكا"، بعيد ميلاده بطريقة مميزة، وذلك عبر حسابها بموقع انستجرام للصور والفيديوهات.ونشرت مي صوره تجمعهما وكتبت عليها قائلة: "كل سنه وإنت أغلي غالي في دنيتي ربنا يخليك لينا ولكل اللي بيحبوك ودائما ناجح ومحقق ذاتك ومحقق كل أحلامك بحبك حب كبير قوي قوي يا جنرال يا حبييي، عيد ميلاد الجنرال".وشاركت كساب في الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" الذي بدأ عرضه على منصة شاهد vip، وتشارك في بطولته مي كساب إلى جوار هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف وسامي مغاوري.