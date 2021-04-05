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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بحضور حازم إمام وحسام غالى.. «رياضة النواب» تتفقد أندية الإسكندرية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:22 م
رياضة النوابتتفقد
رياضة النوابتتفقد أندية الإسكندرية
هبه عويضه
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تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لليوم الثانى على التوالي، المنشآت الرياضية بالإسكندرية، بمرافقة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وذلك على هامش زيارة اللجنة إلى محافظة الإسكندرية والتي تستمر لمدة 3 أيام.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد القادر، مساعد وزير الشباب لمراكز الشباب، وأشرف البجرمى، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان عبدالجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت زيارة اليوم الثانى عدة أندية، منها نادى الاتحاد السكندري، فرع سموحة والنادي الأوليمبى، وقد قامت اللجنة بتفقد الأندية، واستمعت إلى مقترحات رؤساء مجالس إدارات الأندية لتطوير الخدمات داخل تلك المنشآت الرياضية.

وضمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، كل من النواب: محمود حسين رئيس اللجنة، حسام غالى أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة درويش مرعى طارق السيد، حازم إمام، محمد عمر، ولاء عبد الفتاح، خالد أحمد، هادية حسنى، آيه مدنى، ومن نواب الإسكندرية كل من رزق راغب ضيف عبد الفتاح محمد عبدالفتاح، أحمد مهنى، سامح السايح، أشرف سردينة، أحمد المصرى، حسين رجب.

وكان قد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد استقبل أمس أعضاء اللجنة، مؤكدًا على تعزيز سبل التعاون بين اللجنة والمحافظة، لينعكس ذلك التعاون علي المنظومة الرياضية على أرض المحافظة.

وأشاد المحافظ بالجهد الذي تبذله الدكتورة صفاء الشريف، من أجل استكمال تطوير مراكز الشباب بالمحافظة ورفع كفاءتها، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على توجيه كل أوجه الرعاية والدعم للأنشطة الرياضية والأندية ومراكز الشباب بالإسكندرية.

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