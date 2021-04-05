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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يسجل 1001 إصابة بكورونا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:57 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أنه تم تسجيل 1001 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 480 ألفا و502 إصابة.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم الاثنين إلى تسجيل 34 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 6443 حالة، في حين يرقد 892 شخصًا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 255 شخصًا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.
وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الـ24 ساعة الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 8360 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

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