الأزهر يدين الاعتداء على أحد مساجد مدينة «هيلدسهايم» الألمانية

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهجوم الإرهابي على أحد مساجد مدينة هيلدسهايم بولاية سكسونيا السفلى بألمانيا، أمس الأول السبت، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية بجدران ونوافذ المسجد.وأعرب الأزهر عن استنكاره الشديد وقلقه من تصاعد وتيرة التحريض العلني ضد المسلمين، وزيادة أعداد الهجمات التي تستهدف دور العبادة والمنشآت الإسلامية في أوروبا، فضلا عن منازل المسلمين وأماكن تواجدهم.وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية في الآونة الأخيرة مؤشر خطير والسكوت عنه، لا بد أن يكون موضع إدانة واستنكار من حكماء العالم، داعيا المجتمع الدولي لمجابهة هذه الاعتداءات بشتى الطرق الممكنة حفاظًا على أمن واستقرار المجتمعات.