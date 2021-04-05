لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

تزوج الفنان كمال الشناوي، أكثر من مرة وكان من بينهن زوجته زيزي الدجوي التي حاولت أن توفر له أجواء الحب والرومانسية لكنه كان دائم البحث عنها خارج المنزل.سافر كمال الشناوي مع فيلم "القضية المشهورة" إلى لبنان لعرض الفيلم هناك، وراحت الصحف اللبنانية والمصرية، تكتب تفاصيل قصة مغامرة جديدة في حياة "الدنجوان" المصري.لم تكن حياة كمال الشناوي الزوجية المستقرة، سوى صورة ظاهرية فكان خبر مغامراته النسائية الجديدة التي راحت الصحافة تلمح إليها، هزة أطاحت بحياته الزوجية.لم تعد زوجته زيزي الدجوي" تحتمل مزيدا من الغضب، أو مزيدا من التضحية، خاصة بعد أن تخرج ابنهما علاء في الجامعة وأصبح مهندسا معماريا، فضلا عن كونه فنانا تشكيليا، في حين انتهى شقيقه الأكبر محمد من دراسة السينما، وراح يتدرب ليؤهل نفسه ليصبح مخرجا سينمائيا.اقتسم الشقيقان مواهب الأب كمال الشناوي، وحتى ذلك لم يكن ليشفع لحياتهما الزوجية أن تستمر، فأصرت زيزي الدجوي هذه المرة على الطلاق، فانفصلا في هدوء، كما هي عادة كمال الشناوي مع زوجاته، يتزوج في هدوء وينفصل في هدوء. حسب مجلة "الشبكة اللبنانية".