وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات محدودة بقطاع البترول بهدف دعم الشركات والمواقع البترولية بالكفاءات والخبرات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، وشملت الحركة:المهندس عبدالمعز أحمد علي خليفة ليلة رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول أبوقير.المهندس عبدالوهاب المغاوري عبدالحميد ربيع- رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجلف مصر.المهندس خالد محمود محمد منصور، مديرًا عامًا للعمليات وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة بدر الدين للبترول (بابيتكو).المهندس أحمد بدري توفيق حسين مديرًا عامًا للعمليات وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة بترول خليج السويس (جابكو).