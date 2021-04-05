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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: أمن واستقرار الأردن جزء لا یتجزأ من أمننا واستقرارنا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:10 م
مجلس الوزراء الكويتي
مجلس الوزراء الكويتي
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أكد مجلس الوزراء الكويتي، على وقوف الكویت قیادة وشعبا وتضامنھا التام مع الأردن والتأكید على أن أمن واستقرار المملكة جزء لا یتجزأ من أمن واستقرار الكویت.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، متمنيا للأردن دوام الاستقرار والرخاء تحت قيادة العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، داعيا أن يحفظ الأردن وشعبها من كل مكروه.

كما بحث المجلس في ضوء آخر التطورات الراھنة على الساحة السیاسیة على الصعیدین العربي والدولي وفي إطار الجھود والمساعي التي تبذل في سبیل الوصول لتسویة سیاسیة شاملة للأزمة الیمنیة جدد المجلس موقف دولة الكویت الداعم للمبادرة السعودیة لحل الأزمة الیمنیة.

كما أشاد مجلس الوزراء بالجھود الكبیرة والمقدرة التي تبذلھا سلطنة عمان بقیادة السلطان ھیثم بن طارق في سبیل الوصول إلى التسویة السیاسیة المنشودة وفق المرجعیات الثلاث المتفق علیھا وذلك بالتعاون مع المملكة العربیة السعودیة ومبعوث الأمین العام للأمم المتحدة للیمن والمبعوث الأمریكي للیمن.

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