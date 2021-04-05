يشمل 150 ألف عامل.. شروط حصول العاملين بالسياحة على لقاح كورونا

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن التنسيق مع وزارة الصحة والمحافظات السياحية وبإشراف مجلس الوزراء، لتطعيم جميع العاملين بالسياحة، وموافاة وزارة الصحة بالأعداد المستهدفة من العاملين بالقطاع السياحي، حيث يتراوح بين 100 إلى 150 ألف عامل.وتضمنت الخطوات التي أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار لتطعيم العامين بالمنشآت الفندقية لعدة خطوات وهي:- دخول العاملين بالمنشآت السياحية للتسجيل علي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان.- قيام إدارة المنشأة بتجميع الطلبات التي تم تسجيلها لموظفي المنشأة على موقع وزارة الصحة والسكان في ملف «إكسل» يحتوي على «اسم المنشأة، اسم الموظف، الرقم القومي، كود الحجز الذي ظهر له بعد التسجيل علي موقع وزارة الصحة، المكان المفضل لتلقي اللقاح».- قيام المنشأة السياحية بإرسال ملف «الإكسل» على البريد الإلكتروني لوزارة الصحة وارسال صورة منه للغرف السياحية للمتابعة.