رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

يشمل 150 ألف عامل.. شروط حصول العاملين بالسياحة على لقاح كورونا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:31 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
فاتن غلاب
طباعة
أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن التنسيق مع وزارة الصحة والمحافظات السياحية وبإشراف مجلس الوزراء، لتطعيم جميع العاملين بالسياحة، وموافاة وزارة الصحة بالأعداد المستهدفة من العاملين بالقطاع السياحي، حيث يتراوح بين 100 إلى 150 ألف عامل.

وتضمنت الخطوات التي أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار لتطعيم العامين بالمنشآت الفندقية لعدة خطوات وهي:

- دخول العاملين بالمنشآت السياحية للتسجيل علي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان.

- قيام إدارة المنشأة بتجميع الطلبات التي تم تسجيلها لموظفي المنشأة على موقع وزارة الصحة والسكان في ملف «إكسل» يحتوي على «اسم المنشأة، اسم الموظف، الرقم القومي، كود الحجز الذي ظهر له بعد التسجيل علي موقع وزارة الصحة، المكان المفضل لتلقي اللقاح».

- قيام المنشأة السياحية بإرسال ملف «الإكسل» على البريد الإلكتروني لوزارة الصحة وارسال صورة منه للغرف السياحية للمتابعة.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

سر رحيل ميدو عن بيراميدز

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»


الصور

image description

قرعة علنية لتسكين المستحقين بوحدات مشروع «الصيادين» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

image description

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى جامعة حورس

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: إقالة أسامة هيكل لا تكفى

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل

اتساع رقعة ثوران بركان جبل «فاجرادالسفياك» في أيسلندا

طائرة إثيوبية تحطّ فى المطار الخطأ بزامبيا

اتساع رقعة ثوران بركان أيسلندا

أيام زمان

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

كواليس صراع صباح وابنتها على رشدي أباظة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

كشف جريمة عمرها 5 آلاف عام.. توت عنخ آمون لم يتعرض للاغتيال

السبت.. قاعة المشربية تستضيف آخر أعمال الإيطالى ماركو ماجرينى

الفقى: مؤتمر الصعيد يتغير يناقش المشروعات التنموية فى صعيد مصر

أبرزها «كشك وعدوية - أيام الوعظ والسلطنة».. ترشيحات الكُتاب لشباب القراء في رمضان