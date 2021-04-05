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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير إعلام اليمن يدين مقتل القيادي نبيل معياد على أيدي الحوثي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:58 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
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أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات،جريمة قتل القيادي في المؤتمر الشعبي اليمني العام نبيل معياد، الذي اختطفته مليشيا الحوثي من منزله قبل ثلاثة أعوام، واخفته قسريا ومارست بحقه صنوف التعذيب النفسي والجسدي قبل أن تسلمه لأسرته،قبل يوم واحد من وفاته، بإصابة بالغة في الرأس وحالة صحية مزرية.
وقال معمر الإرياني في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الاثنين - "إن جريمة قتل نبيل معياد تذكر بالأوضاع المأساوية التي يعيشها آلاف المختطفين في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية منذ ستة أعوام، من قيادات في الدولة وسياسيين وإعلاميين وصحفيين، وما يتعرضون له من تعذيب نفسي وجسدي، والأوضاع الصعبة لأسرهم".

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة النكراء، والضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية للتنفيذ الفوري وغير المشروط لاتفاق ستوكهولم بشأن تبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل.

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