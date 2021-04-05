محمد الباز يكتب: إقالة أسامة هيكل لا تكفى

سر تحولات أسامة هيكل من صحفى يجيد فن العلاقات العامة إلى مسئول يتعالى على الجميع ويخاصمهم ويعاديهم



إخفاق أسامة هيكل فى ملفات وزارته جاء لأنه اعتقد أنه وزير مدلل ستقبل منه الحكومة أى شىء لأنها من سعت إليه



لجنة الثقافة والإعلام رفضت بيانه وطالبته بالرد طلب التأجيل لأسبوعين والمجلس يتكرم عليه ويمنحه 45 يومًا



هيكل يهرب من المواجهة البرلمانية.. والمجلس يفوّض هيئة المكتب لتحديد موعد لاستجوابه وإعلان الحكومة به فهل ينتهى الأمر بسحب الثقة منه؟



لا أحد يعرف على وجه التحديد كيف يفكر أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام؟! بل لا أحد على وجه التحديد يعرف ما إذا كان أسامة هيكل يفكر من الأساس أم أنه عطل عقله تمامًا، فأضله وباعد بينه وبين الطريق المستقيم؟!فى الأثر أنه من علامات الساعة «إعجاب كل ذى رأى برأيه».. وأعتقد أنها من علامات القيامة الصغرى لكل من يقع فى هذا الفخ، فأن تكون معجبًا برأيك فقط، لا ترى غير نفسك، وتعتقد فقط أنك تملك الصواب المطلق، فإنك تقف بذلك على أطراف النهاية التى حتما ستحاصرك من كل مكان.عندما تبتعد قليلًا عن الصورة لتراها بوضوح، يمكنك أن ترى أسامة هيكل يقف فى نهاية النفق المظلم الذى اختاره بنفسه ولم يدفعه إليه أحد، وهو نفق فى الغالب لن ينتهى به إلى الخروج من منصبه كوزير دولة للإعلام، ولكنه يمكن أن يقوده إلى المحاكمة.اترك الصورة التى حاولت أن أرسمها أمامك لما عليه أسامة هيكل، وتعالى ننزل سويًا إلى أرض الواقع، الذى هو بالفعل أكثر كابوسية من كل ما نتصور بالنسبة لرجل عرضت عليه الحياة كل فرص الكسب، إلا أنه أصر على أن يخسر وإلى النهاية.قبل أن يصل أسامة هيكل إلى كرسى الوزارة فى المرة الأولى- ٢٠١١- كان هادئًا وديعًا مجاملًا يجيد العلاقات العامة، للدرجة التى كان فيها يخفض جناحيه لمن يعرف ومن لا يعرف حتى يكسب ود الجميع، ومن بين ما كان يعرفه الزملاء من معدى البرامج فى القنوات التليفزيونية عن هيكل أنه «ضيف سهل»، والمعنى، قبل أن تنزعج من التعبير، أنه متاح فى أى وكل وقت، لا يرفض عرضًا للظهور فى أى برنامج فى أى وقت، لم تكن له شروط، بل إنه كان لا يضيق بمن يطلبون منه أن يصل إلى الاستوديو مبكرًا، ولم يكن يعترض على جعله ينتظر أكثر من ساعة حتى يظهر على الهواء.بعد أن أصبح أسامة هيكل وزيرًا تحوّل تمامًا، وكأنه أصبح شخصًا آخر.أصبح الرجل الذى لم يكن يكف عن الابتسام فى وجه كل من يراه عابسًا متجهمًا، وكأن هناك من أقنعه بأنه حتى يصبح وزيرًا مهمًا عليه أن يُصدِّر تكشيرته إلى كل من يراه، فالابتسام يمكن أن يقلل من وقاره وهيبته، وهو الوهم الكبير الذى وقع فيه، فأفقده كل مَن يعرفونه ورافقوه فى طريقه الطويل، وأعتقد أنه سيندم على ذلك، فبعد أن يغادر الوزارة لن يجد من يوده.تجربة الوزارة الأولى فى حياة أسامة هيكل لا بد أن تدخل معامل التشريح النفسية، فكيف لتجربة عمل، مهما كان شأنها، أن تصنع من صاحبها شخصًا آخر تمامًا، فإذا بها تحوله إلى ما هو عليه الآن، المشكلة أن الشخص الجديد يسعى إلى تدمير نفسه ذاتيًا، ودون مساعدة من أحد.اعتقد أسامة هيكل بعد خروجه من الوزارة- يعرف هو أسباب خروجه جيدًا- أنه الشخص الذى لا يمكن أن تستمر الكرة الأرضية فى الدوران إلا بمساعدته ودعمه واستشارته، فزاد انتفاخه وظنه أن الدولة المصرية لا يمكن أن تستغنى عنه.هناك لحظة أعتقد أنه لا بد من إجراء مراجعات شاملة لها من كل من شارك فيها، وهى اللحظة التى تمت الموافقة فيها على أن يتولى أسامة هيكل وزارة الدولة للإعلام مع احتفاظه بمنصبه كرئيس لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى.جرى هذا كله فى سبتمبر ٢٠١٤، ورغم أن كواليس دخول أسامة هيكل تخبرنا بأنه لم يكن المرشح الأول لرئاسة مدينة الإنتاج، فقد جاء حسمًا لخلاف على اثنين من المرشحين وقتها، أعتقد أنهما كانا درية شرف الدين وعلى عبدالرحمن، ولما كان التفضيل بينهما صعبًا من زوايا عديدة، فقد تم اللجوء إلى أسامة- الذى كان وقتها مستشارًا فى شركة «نايل سات»- كحل وسط.عندما تم التفكير فى إعادة وزارة الدولة للإعلام كان هناك ما يستدعى ذلك، فلدينا، طبقًا للدستور، هيئات إعلامية مستقلة تباشر عملها فى إدارة المنظومة الإعلامية، لكنها لم تكن متناغمة إلى حد كبير، وكانت مساحات التناقض بينها أكبر بكثير من مساحات التناغم والاتفاق، رغم أننا كنا فى أمس الحاجة إلى التنسيق.كان وجود وزير دولة للإعلام أمرًا ليس ضروريًا فقط، ولكنه كان لازمًا وملحًا، ووصل الأمر إلى أسامة هيكل، الذى كان وقتها إلى جوار عمله فى مدينة الإنتاح رئيسًا للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وهو الأمر المنطقى تمامًا، فهو كان وزيرًا سابقًا للإعلام، كما أنه فى قلب الصورة من خلال رئاسته اللجنة البرلمانية التى تباشر العمل فى مساحات الثقافة والإعلام، وعليه فهو الأنسب، خاصة أن الحكومة لا تملك رفاهية الدخول فى تجارب جديدة مع أشخاص جدد، فقد كانت هناك رغبة فى ضبط المشهد الذى عانى لسنوات من ارتباك شديد.هنا يمكن أن نمسك بجريمة ليست سياسية لأسامة هيكل، ولكنها جريمة وطنية بامتياز.تمنَّع أسامة هيكل عن قبول منصب وزير الدولة للإعلام قليلًا، وقبل أن تعتقد أنه فعل ذلك زهدًا فى المنصب أو حبًا فى دوره الرقابى الذى يمكِّنه منه موقعه فى مجلس النواب، سأقول لك ما قاله لأحد أصدقائه، الذى سأله بشكل مباشر عن تردده فى قبول المنصب.صديق أسامة الذى أتحدث عنه من خارج دائرة عملنا الإعلامى، وكان سؤاله عنه للاطمئنان على صديقه الذى يتمنع وهم يعرضون عليه منصب الوزير، وكانت المفاجأة أن التمنع لم تكن له علاقة بالعمل السياسى أو العمل البرلمانى، ولكن كانت له علاقة بالأمور المالية فقط.قال هيكل لصديقه: «أنا لو قبلت الوزارة وسبت مدينة الإنتاج الإعلامى هاشحت حرفيًا، وعشان كده طلبت أن أحتفظ بالمدينة مع الوزارة، وهما اللى محتاجينى ويا يقبلوا بشروطى يا هرفض المنصب».قد يكون هناك سوء تقدير فى إدارة مسألة اختيار أسامة هيكل كوزير دولة للإعلام، فما كان يجب أن يخضع أحد لهذه المساومة أبدًا، لكن الجرم الأكبر هو جرم أسامة.جريمة أسامة هيكل التى كنت أحدثك عنها، منذ قليل، أنه استغل فرصة الاعتقاد بأنه رجل المرحلة فى الإعلام، وبدلًا من أن يستجيب لهذه المهمة الوطنية دون شروط، حوّل الأمر إلى سبوبة، فليس مهمًا ما سيقدمه إلى البلد، ولكن المهم هو ما الذى سيحصل عليه مقابل خدماته، حتى لو كانت هذه الخدمات رديئة وبلا قيمة.كان الأشرف لأسامة هيكل أن يرفض منصب وزير الدولة للإعلام ويظل فى منصبه رئيسًا لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى ورئيسًا للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وهما منصبان كانا يضمنان له وحدهما، وبما يحيط بهما، ألا يشحت، كما قال لصديقه، ولكنه سار وراء طمعه، فمنصب الوزير لا يمكن أن يرفضه أحد، ولا مانع من القيام بمناورة سريعة يستطيع من خلالها أن يحتفظ بالمال والمنصب معًا، وقد نجحت المناورة بالفعل.السبب الأساسى فى إخفاق أسامة هيكل فى كل الملفات التى أسندت إليه فى وزارته أنه دخل إلى الوزارة وهو يملك إحساسًا بأنه وزير مدلل، ستقبل الحكومة منه أى شىء، وستثنى عليه، فهى التى سعت إليه، ولذلك لم يشعر بأنه فى اختبار، كان الأمر بالنسبة إليه أقرب إلى نزهة، أو على الأقرب مكافأة نهاية خدمة، رغم أنه فى حقيقة الأمر لم يقدم قليلًا أو كثيرًا حتى ينتظر مكافأة عليه.إننى لا أستطيع أن أتجاهل الدعوات التى أعلنها الزملاء الإعلاميون بمطالبة سلطات الدولة المعنية بالتدخل لإقالة أسامة هيكل من منصبه كوزير دولة للإعلام، فوجوده أصبح خطرًا فعليًا على المنظومة الإعلامية فى مصر، لكننى أقول ولدىّ أسبابى أن إقالته وحدها لا تكفى، بل لا بد من محاكمته أيضًا.قد تكون حسن الظن بى وتقول إننى أتحدث عن محاكمة سياسية، وهى واجبة بالطبع، لكننى أتحدث عن محاكمة جنائية أيضًا.الأمر يحتاج إلى إيضاح بالطبع.أما المحاكمة السياسية، فلأن أسامة هيكل أساء إلى مجلس النواب إساءة بالغة، وليس خافيًا على أحد أن كثيرين من نواب البرلمان يشعرون بإهانة بالغة من تجاهل هيكل لهم، وهو ما اعتبروه ليس تجاهلًا فقط، ولكن تعاليًا، فهو يتصرف وكأنه ليس هناك برلمان.لقد تعامل هيكل مع النواب فى مجلس النواب من أرضية أنه كان نائبًا سابقًا فى البرلمان، بل كان رئيس لجنة فى دور انعقاد له ظروفه، فقد كانت هناك شكاوى عديدة من الوزراء الذين لا يستجيبون ولا يتفاعلون ولا يتواصلون مع البرلمان، وحدثت أكثر من أزمة بين المجلس والحكومة بسبب تغيّب الوزراء عن الجلسات العامة وجلسات اللجان، كان هذا زمان ومضى، لكن يبدو أن أسامة هيكل يعتقد أن الأمر على قديمه.وقف أسامة هيكل أمام مجلس النواب، فى ١٩ يناير ٢٠٢١، ليلقى بيان وزارته ضمن استدعاء برلمانى لوزراء الحكومة للحديث عن مسارات تنفيذ برامجهم ومدى توافق ذلك مع الخطة العامة للدولة.بعد أن أنهى هيكل بيانه اكتشف أنه ليس فى المكان الذى كان يعرفه قبل ذلك، النواب لا يكتفون بالمشاهدة، لا يسجلون ملاحظات ويحتفظون بها، لا يقابلون الوزراء بابتسامات محايدة، ويصفقون لهم بعد أن يلقوا بيانهم تاركين خلفهم علامات استفهام بلا حصر.وجد وزير الدولة للإعلام نفسه فى مواجهة عاصفة نقد، ليست لأدائه فقط، ولكن لاستخفافه الشديد الذى بدا فى طريقة كلامه، وفى بيانه الذى يبدو أنه أعده على عَجَل دون دراسة وافية، ثم فى ردوده على النواب الذين وجهوا له ملاحظات محددة وواضحة، إذ بدلًا من تقديم إجابات عن أسئلة بدأ يغمز ويلمز فيمن تحدثوا، دون أن يحاول ولو محاولة أن يعزز موقفه فى مقابل انتفاضة برلمانية حقيقية ضده، وهى الانتفاضة التى قامت على معلومات وأسس وحقائق.حاول هيكل أن يتشفع أمام النواب بالصعوبات التى واجهها فى أول تعيينه، وكان لافتًا عندما قال إنه بدأ فى العمل على إنشاء كيان الوزارة بما يتضمنه ذلك من استعانة بالعاملين المطلوبين للعمل فى ظل وقف التعيينات بالحكومة، وتحديد مقر العمل وميزانيته.همس هيكل فى آذان النواب بأن هذه لم تكن قضية سهلة على الإطلاق، كما أنها ليست فى صميم العمل الإعلامى، وفى محاولة لاسترضائهم، فيما يبدو، قرر أنه لا داعى لأن يشغل وقت النواب بتفاصيل هذه المشاكل، وإن كان أكد أنها كانت عائقًا كبيرًا استغرق شهورًا طويلة.لم يحدّث أسامة هيكل النواب عن المشاكل التى افتعلها، ولا محاولة موظفيه أن يحتلوا مكتب مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقوة، ولا الشكوى التى تقدم بها المجلس إلى مجلس الوزراء يستجير مما يفعله المسئولون فى وزارة هيكل، ولا حالة التحدى الصارخة التى قرر أن يتعامل بها مع قامة إعلامية كبيرة، هو الأستاذ مكرم محمد أحمد، وكأنه تولى الوزارة ليختلق المشاكل بدلًا من أن يقوم على حلها.كان يمكن لأسامة هيكل أن يبدأ عمله المكلف به من أى مقر، وبأى فريق، وبأى أدوات، فلم يأتِ إلى الحكومة ليعمل بيديه، ولكن ليفكر وينسق ويشرف، وهو ما لا يستدعى كل هذا الوقت الذى استغرقه، والأموال التى أنفقها على شراء سيارات وخلافه ليقول أنا جاهز.فى نهاية بيانه مارس أسامة هيكل قمة الاستفزاز مع النواب، فبدلًا من أن يضع أمامهم صورة متكاملة لما أنجزته وزارته، قال لهم: السادة النواب، هذا بعض من كثير نفذته الوزارة خلال شهور قليلة، رغم ندرة الإمكانات وظروف الجائحة.قبل أن يغادر أسامة هيكل المنصة التى كان يتحدث إلى النواب منها، تحسس البطحة التى تطارده، قال: أتطلع هنا لمساندتكم جميعًا لإعادة الإعلام المصرى إلى المكانة اللائقة بمصر المستقبل، وأنا على استعداد كامل للتعاون مع الجميع هنا فى المجلس أو مع الهيئات الإعلامية أو أى جهة داخل مصر أو خارجها من أجل تحقيق الهدف الأساسى، وهو استعادة مكانة مصر الإعلامية.لا أدرى لماذا أصر هيكل على أن يختم بيانه بهذه الفقرة التى تدينه؟لماذا أبدى استعداده للتعاون مع الجميع ليس داخل مصر فقط ولكن خارجها؟لماذا ألمح إلى أنه على استعداد كامل لأن يتعاون مع الهيئات الإعلامية من أجل استعادة مصر مكانتها الإعلامية كما يقول؟نسى الوزير أن من اختصاصاته أن ينسق ويتعاون مع الهيئات الإعلامية، وعليه فما يقوله يخالف القانون، فهو مُلزم بالتنسيق، وليس منّة من عنده، لكن هذه فى الغالب طريقة أسامة هيكل فى التعبير، فهو يتعامل مع نفسه على أنه الأعلى، وأنه من يتفضل على الآخرين بالعمل معهم.فى ١٠ فبراير، وبعد ما يقرب من عشرين يومًا، أعلنت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن أنها ترفض بيان أسامة هيكل، وأنها أعدت تقريرًا تفصيليًا بأسباب الرفض.لن أتوقف كثيرًا عند الإخفاقات التى رصدتها اللجنة فيما يخص أداء وزير الدولة للإعلام، وهى الإخفاقات التى يمكن أن نعثر عليها بسهولة إذا ما قسنا أداءه على اختصاصاته وصلاحياته، لكن ما يلفت الانتباه أن هناك مجموعة من الجمل الصاخبة التى لا أعرف كيف يتعامل هيكل بشكل عادى بعد أن قرأها، لأنه كان مطلوبًا منه أن يرد عليها.يمكننا أن نقرأ معًا ما توقفت عنده وحملته سطور تقرير لجنة الثقافة والإعلام عن هيكل: وزارة الدولة للإعلام حمّلت ميزانية الدولة ١٢ مليون جنيه خلال ٦ أشهر، منها ٨٠ مليون جنيه أصولًا، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها.أما فيما يخص أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، فقد أشار التقرير إلى أن نشاطها فى غالبيته كان مقتصرًا على تأجير الاستديوهات دون إنتاج إعلامى، بالإضافة إلى ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ ٢ مليار جنيه، وهبوط أسهمها الدفترية.أخذت اللجنة على أسامة هيكل أنه، وبوصفه رئيس مجلس إدارة الشركة، رفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى ٦٠٠٠ جنيه، ورفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة «مكافأته هو» إلى ٢٠ ألف جنيه، وكذلك رفع راتبه إلى ١٠٠ ألف جنيه.لم يكتفِ أعضاء لجنة الثقافة والإعلام برصد المخالفات بل عززوا تقريرهم بمستندات، منها: عقد إدارة فندق وكازينو موفنبيك، والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية، وعقد مشروع تشغيل وإدارة واستغلال وتسليم الفندق وملحقاته، وجدول صيانة ألعاب الماجيك لاند يثبت محاولات تشغيل المنطقة الترفيهية، ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٤٥ المنعقد بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠١٩.كان مفروضًا أن يذهب أسامة هيكل إلى مجلس النواب مرة أخرى ليرد على تقرير لجنة الثقافة والإعلام، ولأنه برلمانى سابق، فهو يعرف التقاليد البرلمانية التى يجب أن يلتزم بها، لكن ما الذى التزم به أسامة قبل ذلك حتى يلتزم بالتقاليد البرلمانية؟ما حدث فعلًا أن أسامة هيكل هرب من المواجهة، فى البداية طلب من البرلمان منحه مهلة أسبوعين حتى يتمكن من الرد على ملاحظات اللجنة، ولا أدرى لماذا يحتاج الوزير- الذى تفاخر أمام النواب بأن ما عرضه عليهم ليس إلا قليل من كثير أنجزه فى وزارته- أسبوعين كاملين ليرد على الملاحظات؟كان مجلس النواب كريمًا جدًا مع وزير الدولة للإعلام، فقد منحه فعليًا بدلًا من الأسبوعين شهرًا ونصف الشهر حتى يتمكن من الرد، لكنه عندما جاء الموعد بعد ٤٥ يومًا، والمحدد له ٣٠ مارس ٢٠٢١، لم يذهب، وتعلل بأنه مرتبط بموعد سابق.لم يكن أسامة هيكل مرتبطًا بأى موعد لا رسمى ولا غير رسمى.كنا يومها نحضر المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده الرئيس على شط القناة بعد نجاح رجال الهيئة فى تعويم السفينة البنمية، ولم يكن هيكل موجودًا، رغم أن اختصاصاته تقول إنه يجب أن يكون هو المشرف على تنظيم مثل هذه المؤتمرات، لكنه كان ومنذ شهور قد ترك صلاحياته وتفرغ للهجوم على الإعلام وافتعال المعارك مع الإعلاميين.كان ارتباط أسامة هيكل بمهمة رئاسية هو المبرر الوحيد لغيابه عن جلسة البرلمان التى جاءت بعد منحه فرصة كاملة لإعداد رده، رغم أنه لم يكن فى حاجة إلى كل هذا الوقت ليُعد ردًا إذا كان موقفه سليمًا.لقد رفض أسامة هيكل نصائح الجميع، بأن يذهب إلى البرلمان، وكانت حجته غريبة جدًا، فهو يشيع أن البرلمان يترصد له، وأنه مهما قال للنواب فلن يقتنعوا، وأنهم ماضون إلى طريق واحد وهو سحب الثقة منه.تعامل بعض النواب مع ما فعله أسامة هيكل على أنه عدم تقدير لمجلس النواب، وبعضهم رأى أن ما يفعله مراوغة سياسية يقوم بها حتى ينقذ نفسه من الإحراج السياسى الهائل الذى حتمًا سيتعرض له.وهناك من رأى أن أسامة أساء التقدير، وكلها محاولات لتوصيف ما جرى، لكن الوصف الوحيد الذى ينطبق على ما اقترفه أسامة هو «إهانة مجلس النواب».لقد رد المجلس بقوة وفوّض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشة الاستجواب الذى تقدم به النائب نادر مصطفى لوزير الإعلام، وإعلان الحكومة به.لقد تهرب أسامة هيكل من الرد على ملاحظات لجنة الثقافة والإعلام، فإذا به يجد نفسه أمام محاكمة برلمانية، ليس بعيدًا أن تقوده إلى سحب الثقة منه، وساعتها لن يخرج أسامة هيكل إلى بيته، بل فى الغالب سيخرج إلى النيابة، فما ينسبه الاستجواب له من مخالفات مالية وإدارية يستحق المساءلة.إذا حدث هذا، فهو العدل.. فليس معقولًا أن يرتكب وزير الإعلام كل هذه المخالفات والخطايا ويتركه المجتمع دون محاكمة.ولذلك، ورغم تضامنى مع البيان الذى أصدره الإعلاميون الذين اجتمعوا فى مؤسسة «روزاليوسف» بدعوة كريمة من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» أحمد الطاهرى، وطالبنا فيه صراحة بإقالة وزير الإعلام- فإننى أطالب بمحاكمته، لأن الإقالة وحدها لا تكفى.