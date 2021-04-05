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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تمديد فترة الترشح لجائزة شومان للباحثين العرب

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:59 م
جائزة شومان للباحثين
جائزة شومان للباحثين العرب
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أعلنت الهيئة العلمية لجائزة عبدالحميد شومان للباحثين العرب، تمديد فترة الترشح لدورة عام 2021 أمام الباحثين من جميع الدول العربية حتى الخامس عشر من أبريل الجاري.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الإثنين أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا أن مجالات تضم "العلوم الطبية والصحية، والعلوم الهندسية، والعلوم الأساسية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، والعلوم التكنولوجية والزراعية، والعلوم الاقتصادية والإدارية".

ويشمل مجال العلوم الطبية والصحية موضوعين، هما الفيروسات والمناعة، الجديد في التعامل مع مرضى التوحد، أما مجال العلوم الهندسية، فيضم التحكم الآلي بالمنشآت ومراقبة صحتها، إنتاج وتحسين كفاءة البطاريات الكيميائية عالية الجهد، ويحتوي مجال العلوم الأساسية على نظرية الألعاب، الفيزياء الحاسوبية، فيما يندرج تحت مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، المبادئ القانونية التي تحكم مجاري المياه الدولية، جدلية العلاقة بين الأمراض والبنية المجتمعية في العالم العربي.

ويندرج تحت مجال العلوم والتكنولوجية والزراعية، التصنيع الغذائي وتكنولوجيا الغذاء، الأمن الرقمي "السيبراني"، بينما يشتمل مجال العلوم الاقتصادية والإدارية على موضوع الاحتيال وإدارة المخاطر، واستراتيجيات الموارد البشرية الحديثة في المنظمات الصغيرة والكبيرة.

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