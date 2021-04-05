غدا.. انطلاق مهرجان التميز الرياضي بجامعة كفر الشيخ

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب "إدارة النشاط الرياضى" بجامعة كفر الشيخ مهرجان التميز الرياضي للجامعات المصريه بمشاركة جميع كليات الجامعة والمدن الجامعية والطلاب الوافدين وذلك في العاب "خماسي قدم وكرة اليد والكرة الطائرة تنس طاولة العاب قوي كروس فيت" فى الفترة من الثلاثاء الموافق ٤٦ حتى الخميس ٨ ٤ ٢٠٢١ م.وقال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، بأن جميع كليات الجامعة والمدن الجامعية والطلاب الوافدين سوف يشاركون في المهرجان وذلك بهدف توسيع نسبة المشاركة وقاعدة المستفيدين من ممارسة الأنشطة ودمج الطلاب في الحياة الجامعية، مؤكدا تطبيق الإجراءات الإحترازية كافة.وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تكون الرياضة جزءا من التعليم للحفاظ على صحة أبنائنا فضلا عن دعوة سيادته المستمرة لممارسة الرياضة للحد من الأوزان الكبيرة والسمنة المفرطة وأمراضها تم تجهيز صالة اللياقة البدنية في مقر الإدارة العامة لرعاية الشباب لمساعدة الطلاب على أن تكون الرياضة منهج حياة داخل الجامعة.وأضاف أن هذه الأنشطة تساهم في زيادة وعي الطلاب تجاه الموضوعات المتعلقة بممارسة النشاط البدني كما تساهم بشكل كبير في تطوير مهاراتهم الإبداعية وإظهار المواهب.وأكد د. دسوقي أن إدارة الجامعة حريصة على التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني وتكثيف الجهود الأكاديمية لتعزيز الوعي الرياضي وثقافة المنافسة الشريفة كما تحرص على التنوع في الأنشطة ومنها النشاط الرياضي وتقديم الدعم لطلابها لممارسة الأنشطة كافة والتي تساهم في اظهار إبداعاتهم ومواهبهم.