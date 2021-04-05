إيطاليا تسجل 10 آلاف و680 إصابة بكورونا و296 وفاة

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الإثنين، 10 آلاف و680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و296 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، أنه تم إجراء حوالي 102 ألف و795 اختبارًا جديدًا للكشف عن كورونا، وارتفع معدل إيجابية الاختبارات من 7,1% إلى 10,4% مقارنة بأمس.

وأضافت أن إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" التي سجلتها إيطاليا منذ بداية الجائحة بلغ 3 ملايين و678 ألفًا و944 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض 111 ألفًا و326 حالة وفاة.. في حين بلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد حتى الآن مليونين و997 ألفًا و522 متعافى، وذلك بعد تسجيل 9 آلاف و323 حالة تعافٍ جديدة فيما لا تزال هناك 570 ألفًا و96 حالة نشطة.