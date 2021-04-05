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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: محادثات إيران صعبة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:07 م
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
وكالات
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هونت وزارة الخارجية الأمريكية من شأن التوقعات بخصوص المحادثات غير المباشرة التي ستبدأ غدا الثلاثاء في فيينا بشأن عودة واشنطن وطهران إلى الامتثال للاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وقالت إنها تتوقع أن تكون المحادثات صعبة.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة للصحفيين اليوم الاثنين "لا نقلل من حجم التحديات التي تنتظرنا، هذه هي الأيام الأولى، نحن لا نتوقع انفراجة مبكرة أو فورية، حيث نتوقع تماما أن تكون هذه
المناقشات صعبة".

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