حيثيات حبس عبير بيبرس لقتل زوجها: «اعتادت الاعتداء عليه وسبه»

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشربيني، وأمانة سر ممدوح غريب حيثيات الحكم على الفنانة عبير بيبرس بالسجن المشدد سبع سنوات وإلزامها بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه للمدعيين بالحق المدني بتهمة قتل زوجها في القضية رقم 19857 لسنة 2020 جنايات البساتين.قالت المحكمة في حيثياتها: إنه وإثر خلافات زوجية ومالية ومشادة كلامية نشبت بين المتهمة عبير وهبة نجيب وشهرتها عبير بيبرس وشريك حياتها المجني عليه عمرو سيد سيد عبدالله، والتي كانت ترغب في الطلاق منه والتي تطورت إلى مشاجرة نشبت بينهما لطمها المجني عليه على وجهها فاشتاطت غيظًا فكرت في ضربه وإيذائه عمدًا، حيث إنها اعتادت على رميه بأفظع الفاظ السباب والاعتداء بالضرب أمام الكافة مستغلة ضعف شخصيته أمامها وحبه الشديد لها وما أن أبصرت قطعة زجاج والمكسورة من ضلفة الدولاب الخاص بمنزل الزوجية الذي جمعهما تحت سقف واحد فالتقطتها لتحقيق أملها المنشود حيث عقدت العزم وبيتت النية على ضربه عمدًا ودون شفقه أو رحمة أو وازع من ضمير أو دين سماوي أو قانون وضعي وبخسة وندالة باغتته بقطعة الزجاج المكسور بضربة طعنيه نافذه استقرت أعلى يسار صدره سقط على إثرها أرضا مضرجا في دمائه فأحدثت اصاباته وهي عبارة عن جرح طعني أعلى يسار الصدر نفذ إلى التجويف الصدري فأحدث قطعا في الأنسجة والعضلات وقطع بنسيج الرئة اليمني ونزيف دموي نتج عنه وفاة المجني عليه وجاءت عينة الدماء العالقة بها إيجابيي لدماء المجني عليه ودون أن تقصد المتهمة من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وقد أكدت تحريات المباحث صحة حدوث الواقعة.وأضافت المحكمة أن الواقعة قد توافرت الأدلة على صحة حدوثها وثبوتها في حق المتهمة وذلك مما شهدت به "ه. أ"، إثيوبية الجنسية أنها وأثناء عملها كخادمة بالأجر بمنزل المتهمة والتي اعتادت سب زوجها والاعتداء عليه بالضرب وإهانته أمام الكافة لضعف شخصيته أمامها وأنه يوم الحادث تناهي لسمعها صوت مشاجرة نشبت بينهما فخرجت من حجرتها لاستطلاع الأمر فاستبان لها كسر لوح الزجاج الموجود بالغرفة، وأن المجني عليه مصاب بجرح في صدره سقط على إثره أرضًا، واستغاث بها لنجدته طالبًا منها كوب ماء فاستجابت لطلبه وأنها لاحظت عليه إعياء شديد جراء إصابته.وأضافت أن المتهمة طلبت منها إحضار قطن وزجاجة البرفان لتنظيف الجرح والدماء التي كانت تنزف منه كما طلبت منها تنظيف المكان من الدماء والتخلص من آثار الزجاج المتهشم بمكان الحادث وأنها انصاعت لأوامرها وجمعتها بالباسكيت الذي كان خارج المنزل خوفا منها.وأوضحت أن المتهمة قامت بتغيير ملابس المجني عليه وملابسها المخلطة بالدماء واتصلت تليفونيا بذويها وأحد أصدقائها وهددتها في حال قيامها بالبوح بالواقعة لأحد بحرمانها من الأوراق الخاصة بها والمتعلقة بالإقامة معها.وأشارت إلى أن المتهمة اتصلت بشقيقتها وأخبرتها بالواقعة فور حدوثها وأن المتهمة قامت بتصوير المجني عليه عقب الواقعة.وأضافت أنها أرشدت المباحث على مكان الباسكت الذي كان يحوي الآثار المتخلفة عن الواقعة وأخبرت شقيقتها بالواقعة ورغبتها في ترك المنزل بعد أن قامت بتسجيل حديث الزوجة على هاتفها الجوال.وأشارت المحكمة إلى شهادة "وليد. أ" صديق للطرفين ولوجود خلافات زوجية ومالية بين المتهمة وزوجها المجني عليه ورغبة الأولي في الطلاق منه حدثت مشاجرة بينهما قام المجني عليه بلطمها على وجهها وأنها اتصلت هاتفيا به للحضور فورا وعند وصوله لمنزلها أبصر المجني عليه ملقى أرضا وفاقد الوعي وعندما استعلم من المتهمة عما حدث بينهما أخبرته أنها قامت بالاعتداء عليه بالضرب في صدره وأنها طلبت سيارة الإسعاف لنقله للمستشفى وأنه علم من الطبيب بوجود جرح في صدره وأنه هو السبب في موته.كما أشارت المحكمة إلى شهادة "شافعي. س"، وأنه تعرف على المتهمة وزوجها المجني عليه وأن هذه الأخيرة اعتادت على سبه بأفظع الألفاظ والسباب والاعتداء عليه بالضرب وتوجد خلافات مالية بينهما وأن الأول باع سيارته لتسديد الأموال لها وأنه تم الاتفاق على الطلاق والموعد المحدد لذلك إلا أنه علم من والد المجني عليه بأن نجله مريض وطلب منه التوجه إليه لرؤيته وحال وصوله لمنزله أبصره مسجى على السرير وعلم من المتواجدين حوله بوفاته وأنهم أخبروه بأنها وفاة طبيعية إلا أنه شاهد جسمه "ساقع" مما يدل على أن الوفاة من فترة طويلة، كما أنه شاهد آثار الدماء على رجله ورأسه وصدره وأن المتهمة هي التي تقيم معه في المنزل وأنها دائمة الاعتداء عليه ومطالبتها له المال وأنها هي مرتكبة الواقعة بالزجاج الملقي بالزبالة بالباسكت الذي كان بجوار الأسانسير والذي تم تجميعه في مكان الحادث بعد تنظيفه.