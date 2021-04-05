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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

‏المغرب: 4352033 تلقوا الجرعة الأولى ضد كورونا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:48 م
تطعيم ضد فيروس كورونا
تطعيم ضد فيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)بلغ 4352033 شخصا حتى اليوم.
وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 3038 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية مضيفا أن 3840569 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.
يذكر أن المغرب كانت قد تسلمت 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند، 1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية الأسابيع الماضية عن إجراء تحاليل للدم بالمؤسسات التعليمية، تشمل الطلاب من 16 إلى 18 عاما وأيضا المسئولين الإدارين والتربويين، في خطوة تهدف إلى محاصرة تفشي سلالات فيروس كورونا قبل خروج الوضع عن السيطرة.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت عن بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير الماضي للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة في إطار توسيع دائرة التلقيح.

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