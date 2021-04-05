طريقة عمل كاليمارى محشى

كاليماري محشي من الأكلات التي يجب أن تجربها في شهر رمضان المبارك، والتي سوف تحظي بإعجاب عائلتك بكل تأكيد.ـ المكونات:6 كالبماري منظف2 كيس فيجبتار حار100 جم سلامي أو بسطرمة80 جم موتزاريلا1 كوب جبن رومي مبشورة1 بيضة½ كوب بقدونس مفروم1/4 كوب زيت2 فص ثوم1 فلفل أخضر شرائح1 مكعب مرقة الدجاج1 كوب ماءـ الطريقة:-يخلط الفيجيتار مع السلامي والجبن والبيضة و½ كمية البقدونس مع إضافة ملعقة كبيرة من الزيت ويخلط جميع المكونات جيدًا.- يحشي الكاليماري بالخليط ويغلق الفتحة بخلة أسنان.- في مقلاة واسعة يضاف الزيت والثوم والفلفل والبقدونس المتبقي ويطهى لمدة دقيقة تقريبا.-ثم يضاف الكاليماري ويطهى حتى يبدأ تغيير لونه ويصبح لونه ذهبيًا قليلًا.- يضاف كوب الماء ومرقة الدجاج ويخفض الحرارة وتغطي المقلاة حتى النضج.- يقدم مع الصلصة فوق مكرونة بزيت الزيتون.