رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طريقة عمل كاليمارى محشى

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:32 م
كاليماري محشي
كاليماري محشي
غادة موسى
طباعة
كاليماري محشي من الأكلات التي يجب أن تجربها في شهر رمضان المبارك، والتي سوف تحظي بإعجاب عائلتك بكل تأكيد.

ـ المكونات:

6 كالبماري منظف
2 كيس فيجبتار حار
100 جم سلامي أو بسطرمة
80 جم موتزاريلا
1 كوب جبن رومي مبشورة
1 بيضة
½ كوب بقدونس مفروم
1/4 كوب زيت
2 فص ثوم
1 فلفل أخضر شرائح
1 مكعب مرقة الدجاج
1 كوب ماء

ـ الطريقة:

-يخلط الفيجيتار مع السلامي والجبن والبيضة و½ كمية البقدونس مع إضافة ملعقة كبيرة من الزيت ويخلط جميع المكونات جيدًا.

- يحشي الكاليماري بالخليط ويغلق الفتحة بخلة أسنان.

- في مقلاة واسعة يضاف الزيت والثوم والفلفل والبقدونس المتبقي ويطهى لمدة دقيقة تقريبا.

-ثم يضاف الكاليماري ويطهى حتى يبدأ تغيير لونه ويصبح لونه ذهبيًا قليلًا.

- يضاف كوب الماء ومرقة الدجاج ويخفض الحرارة وتغطي المقلاة حتى النضج.

- يقدم مع الصلصة فوق مكرونة بزيت الزيتون.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»


الصور

image description

قرعة علنية لتسكين المستحقين بوحدات مشروع «الصيادين» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

image description

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى جامعة حورس

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: إقالة أسامة هيكل لا تكفى

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل

اتساع رقعة ثوران بركان جبل «فاجرادالسفياك» في أيسلندا

طائرة إثيوبية تحطّ فى المطار الخطأ بزامبيا

اتساع رقعة ثوران بركان أيسلندا

أيام زمان

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

كواليس صراع صباح وابنتها على رشدي أباظة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

كشف جريمة عمرها 5 آلاف عام.. توت عنخ آمون لم يتعرض للاغتيال

السبت.. قاعة المشربية تستضيف آخر أعمال الإيطالى ماركو ماجرينى

الفقى: مؤتمر الصعيد يتغير يناقش المشروعات التنموية فى صعيد مصر

أبرزها «كشك وعدوية - أيام الوعظ والسلطنة».. ترشيحات الكُتاب لشباب القراء في رمضان