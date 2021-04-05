طريقة عمل كاليمارى محشى
الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:32 م
غادة موسىطباعة
كاليماري محشي من الأكلات التي يجب أن تجربها في شهر رمضان المبارك، والتي سوف تحظي بإعجاب عائلتك بكل تأكيد.
ـ المكونات:
6 كالبماري منظف
2 كيس فيجبتار حار
100 جم سلامي أو بسطرمة
80 جم موتزاريلا
1 كوب جبن رومي مبشورة
1 بيضة
½ كوب بقدونس مفروم
1/4 كوب زيت
2 فص ثوم
1 فلفل أخضر شرائح
1 مكعب مرقة الدجاج
1 كوب ماء
ـ الطريقة:
-يخلط الفيجيتار مع السلامي والجبن والبيضة و½ كمية البقدونس مع إضافة ملعقة كبيرة من الزيت ويخلط جميع المكونات جيدًا.
- يحشي الكاليماري بالخليط ويغلق الفتحة بخلة أسنان.
- في مقلاة واسعة يضاف الزيت والثوم والفلفل والبقدونس المتبقي ويطهى لمدة دقيقة تقريبا.
-ثم يضاف الكاليماري ويطهى حتى يبدأ تغيير لونه ويصبح لونه ذهبيًا قليلًا.
- يضاف كوب الماء ومرقة الدجاج ويخفض الحرارة وتغطي المقلاة حتى النضج.
- يقدم مع الصلصة فوق مكرونة بزيت الزيتون.
ـ المكونات:
6 كالبماري منظف
2 كيس فيجبتار حار
100 جم سلامي أو بسطرمة
80 جم موتزاريلا
1 كوب جبن رومي مبشورة
1 بيضة
½ كوب بقدونس مفروم
1/4 كوب زيت
2 فص ثوم
1 فلفل أخضر شرائح
1 مكعب مرقة الدجاج
1 كوب ماء
ـ الطريقة:
-يخلط الفيجيتار مع السلامي والجبن والبيضة و½ كمية البقدونس مع إضافة ملعقة كبيرة من الزيت ويخلط جميع المكونات جيدًا.
- يحشي الكاليماري بالخليط ويغلق الفتحة بخلة أسنان.
- في مقلاة واسعة يضاف الزيت والثوم والفلفل والبقدونس المتبقي ويطهى لمدة دقيقة تقريبا.
-ثم يضاف الكاليماري ويطهى حتى يبدأ تغيير لونه ويصبح لونه ذهبيًا قليلًا.
- يضاف كوب الماء ومرقة الدجاج ويخفض الحرارة وتغطي المقلاة حتى النضج.
- يقدم مع الصلصة فوق مكرونة بزيت الزيتون.