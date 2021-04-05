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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص 26 ألف سيدة بكفر الشيخ ضمن مبادرة «صحة الأم والجنين»

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:07 م
مبادرة صحة الأم والجنين
مبادرة صحة الأم والجنين
عمرو الشامي
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أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، عن فحص 26274 سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "للعناية بصحة الأم والجنين" للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.

جاء ذلك منذ انطلاق المبادرة في الخامس من شهر نوفمبر الماضي وحتى مساء الخميس الماضي.

كما أشارت سلام، أن أعلى عدد من السيدات التي تم فحصهم تم تسجيله في مركز دسوق حيث تم فحص 3897 سيدة، تلاه مركز كفر الشيخ بعدد 3676 سيدة، وجاء مركز سيدي سالم في المركز الثالث بعدد 3275 سيدة تم فحصها.

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