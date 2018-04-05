10680 إصابة بكورونا في إيطاليا

قالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت الاثنين 296 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا مقابل 326 في اليوم السابق بينما بلغت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة 10680 حالة مقابل 18025 حالة أمس.وسجلت إيطاليا 111326 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير العام الماضي، وهو ثاني أكبر عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابع على مستوى العالم.وسجلت البلاد 3.6 مليون حالة إصابة بالمرض حتى الآن.