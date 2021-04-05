وفد من «التنسيقية» يزور مشروعات حياة كريمة بسوهاج

شارك وفد من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في زيارة ميدانية للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بسوهاج، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى مراكز وقرى المحافظة المدرجة فى المبادرة، حيث حصلت سوهاج على نصيب الأسد فى مبادرة حياة كريمة، بضم 7 مراكز تشمل 181 قرية.ضم الوفد البرلماني محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وعضو التنسيقية، والنائبة مارثا محروس، عضو التنسيقية.وتضمنت جولات الوفد البرلمانى ونواب تنسيقية شباب الأحزاب لقاءً مع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج الذي استعرض خلاله مشروعات مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى محافظة سوهاج، كما تفقدوا مشروعات حياة كريمة فى قرية عرابة أبوالدهب بمركز سوهاج، وفى قرية أولاد سالم بمركز دار السلام، والتى تشمل إنشاء مجمع خدمات حكومية ومدارس ووحدات صحية ومراكز شباب وصرف صحى وغيرها.وقال محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لملايين المواطنين فى قرى ومراكز مصر، وتلبية احتياجاتهم فى حياة كريمة، وهو حق أصيل من حقوق الإنسان.أضاف «عبدالعزيز» أن وفدًا من أعضاء التنسيقية شارك فى زيارة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وهيئة مكتب لجنة الإسكان، لتفقد مشروعات حياة كريمة بمحافظة سوهاج، لافتًا إلى أن التنسيقية توجه كل التحية للرئيس السيسى على هذه المبادرة الكبرى، التى تستهدف تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية.من جانبها، قالت النائبة مارثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى (حياة كريمة)، هى مبادرة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتمكين الاقتصادى فى القرى، لتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطنين، من خلال تنفيذ وإقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتوفير خدمات صحية واجتماعية.وتابعت مارثا محروس: "منذ أول يوم لانعقاد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، واللجنة هدفها زيادة وعى المواطن بأن مفهوم حقوق الإنسان شامل، يتضمن كل حقوق المواطن فى حياة كريمة ولائقة وآمنة، وفى مسكن ملائم، ومستوى معيشى مناسب بتوفير كل الخدمات والاحتياجات الأساسية له، ومن هنا جاءت فكرة الزيارة الميدانية التفقدية لمحافظة سوهاج، لتفقد ما تم من مراحل تنفيذ مبادرة حياة كريمة فى مراكز وقرى سوهاج، والتى كان لها نصيب الأسد فى المبادرة، حيث تشمل 7 مراكز تضم 181 قرية".أضافت النائبة بلجنة حقوق الإنسان بالنواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الزيارة تستهدف استكشاف ما تم تتفيذه من مبادرة حياة كريمة، لتحقيق أهدافها فى توفير حياة لائقة وكريمة وآمنة للمواطنين فى مراكز وقرى سوهاج، وحقهم فى التمتع بكل الخدمات.استكملت محروس: "نحن فى لجنة حقوق الإنسان فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كان هدفنا أن تكون منصة حوار حقيقى وفعال مع المواطنين، فى إطار العمل بشعار سياسة بمفهوم جديد، فهدفنا الاحتكاك بشكل أكبر بالشارع، والتأكيد على شمولية مفهوم حقوق الإنسان، وأنها تعكس كل جوانب الحياة".بدوره، قال محمد تيسير، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تستهدف تقديم كل الخدمات اللازمة للمواطن فى المراكز والقرى الأكثر احتياجًا، لتوفير حياة كريمة ومستوى معيشى لائق للمواطنين.أضاف مطر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحقيق تطوير شامل وتنمية مستدامة فى القرى، وتشمل رصف الطرق وإقامة مجمعات خدمية، وتطوير البنية التحتية، وتوصيل مرافق وصرف صحى وغاز طبيعى وكهرباء، وتأهيل منازل.وأشار محمد تيسير مطر، إلى أن مبادرة حياة كريمة ساهمت خلال المرحلة الأولى فى تطوير العديد من القرى والنهوض بها، وتوفير الخدمات، لافتًا إلى أن المبادرة تشمل أيضًا خلق فرص عمل من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، متابعًا: "محافظة سوهاج تستحق الاهتمام بها لتطوير المراكز والقرى الأكثر احتياجًا فيها، ولذلك ضمت 7 مراكز فى مبادرة حياة كريمة.