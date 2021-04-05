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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«أهلا رمضان».. كيف دعمت المعارض المدعمة الأسر المصرية؟

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:51 م
أهلا رمضان
أهلا رمضان
سمر محمدين
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بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، انطلقت معارض «أهلا رمضان» لتوفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنةً بمنافذ الببيع الأخرى، إذ تشارك في المعارض كبرى السلاسل التجارية وتنظيم عروض تنافسية تحت إشراف الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي السياق، أعلنت وزارة التموين أنه تستمر معارض أهلا رمضان حتى يوم 12 أبريل الجارى، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث ستشارك 180 من كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة.

وتصل التخفيضات على السلع المختلفة من 15 إلى 35% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

وتستعرض «الدستور» مدى دعم الحكومة إلى المواطنين والأسر المصرية بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، من خلال انطلاق عروض رمضان المخفضة.

على حسن، موظف خمسيني، قال أنه مع اقتراب المواسم والأعياد خاصةً شهر رمضان، تزداد حاجة الأسرة كحال جميع الأسر المصرية من السلع الغذائية وشراء ياميش رمضان ولكن يستغل التجار تلك المناسبات لرفع الأسعار ما يشكل أزمة على المواطنين.

يضيف: " كل سنة الأسعار بتزيد عن اللي قبلها وكل تاجر بيحط الأسعار اللي عايزها ويقولك أصل انواع الياميش اللي عندي مستوردة، ودا طبعًا بيكون عبء على الأسرة المصرية لأننا لازم نشتري كل انواع الياميش والسلع الغذائية الاخرى".
أكد "حسن" أنه كل عام ينتظر المعارض الرمضانية المدعمة التي تنظمها وزارة التموين، وأبرزهم معرض أهلا رمضان، مرجعًا أسبابه إلى أنه يتوافر العديد من السلع التي تناسب كل الأذواق والمستويات بأسعار مناسبة.

لم يختلف الحال كثيرًا مع سماح محمود، ربة منزل أربيعينة، تقول أنها تتابع الأسعار جيدًا وتقارن أسعار منافذ البيع ببعضها لمعرفة اكثر العروض المربحة بالنسبة لها.

أوضحت أن المعارض الرمضانية هي أفضل منافذ للبيع، وذلك لأنها تعرض جميع أنواع السلع ولكن بأسعار مخفضة تتناسب مع الحال الاقتصادية للمواطنين.

وتستعد "سماح" إلى حصر احتياجات أسرتها من ياميش رمضان، لزيارة المعرض والاستفادة من العروض المقدمة هناك على السلع الغذائية أو أنواع البلح وغيره من ياميش رمضان.

بحسب وزارة التموين فإنه يشارك ما يقرب 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة وكذلك 1000 فرع من منافذ مشروع "جمعيتى" فى تخفيضات أهلا رمضان، فيما يصل سعر شنطة رمضان من 50 جنيها حتى 207 جنيهات.

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