الكويت تسجل 1357 إصابة بكورونا

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن 1326 حالة قد تماثلت للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 223 ألفا و269 حالة، مشيرة إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 6. 93%، كما تم تسجيل 12 وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة 1365 حالة.

ذكرت وزارة الصحة الكويتية أنه تم تسجیل 1357 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد، لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 238 ألفا و549 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.