«زراعة الإسكندرية» تستعد لإطلاق منظومة «كارت الفلاح الذكى»

تستعد مديرية الزراعة لإطلاق منظومة "كارت الفلاح الذكى" برئاسة المهندس طارق ذكى، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالإسكندرية، تحت إشراف المهندسة نجوان أحمد، مسئول كارت الفلاح بالإسكندرية، وذلك بالتعاون المشترك بين وزارة الزراعة والإنتاج الحربى، حيث تم الانتهاء من حوالى ٩٨% من تسجيل الاستمارات الخاصة بالمنظومة، بإجمالى عدد ٣٠٣٥١ حائزًا بالقطاعات الثلاثة الائتمان والاستصلاح والإصلاح الزارعى.كما تمت ميكنة المديرية والإدارات والقطاعات الزراعية بالكامل، وجار الآن ميكنة الجمعيات الزراعية التابعة للمديرية، وتم تسلم عدد ٥٦ تابلت للقائمين بالعمل فى الجمعيات الزراعية، والانتهاء من تسليم عدد ٥٦ ماكينة نقاط صرف الأسمدة بكل جمعية زراعية، وسوف يتم تدريب القائمين بالعمل بالمنظومة على طرق استخدام الأجهزة.والجدير بالذكر؛ أن منظومة "كارت الفلاح الذكى"، " الكارت الذكى" هى استبدال بطاقة الحيازة الورقية ببطاقة إلكترونية مبينة بها المساحة الكلية للحائز والمساحة الفعلية المنزرعة، وهو يضمن حق المزارع فى وصول الأسمدة كاملة له دون التلاعب، أو تدخل عامل الفساد كما كان فى ظل النظام الورقى، وهو إحدى المنظومات الجديدة التى أطلقتها الدولة لحماية الفلاح والحفاظ على حقوقة.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات التى تقدم للمواطنين، وبناء على تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واهتمامه بكل القطاعات التنموية بالمحافظة، خاصة القطاع الزراعى لأنه يعتبر أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصرى، والمصدر الرئيسى للدخل لملايين الأسر المصرية.