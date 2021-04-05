رئيس جامعة طنطا يختتم فعاليات ملتقى تدريب طلاب الجامعات العربية

‏اختتم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، مساء اليوم، فعاليات الملتقى السادس والعشرين لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية، والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع المجلس العربى للتدريب والإبداع الطلابى.أشاد رئيس الجامعة خلال كلمته بدعم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي لكافة الأنشطة الطلابية والإهتمام بالشباب وتشجيعهم على مواصلة نبوغهم، موجها بزيادة عدد الفرص التدريبية وتنوعها بحيث تركز على سوق العمل وليس التدريب فقط داخل الجامعات.وتقدم الدكتور محمود ذكى بالشكر لاتحاد ‏الجامعات العربية والمجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابى، وممثلى الجامعات المصرية والعربية التى شاركت فى الملتقى، مثمنًا كذلك جهود كافة المشاركين من اللجان المنظمة.وصرح الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشوون التعليم والطلاب، أن الملتقى ناقش في جلساته علي مدار يومين عرض لتجارب بعض الجامعات العربية في عملية التدريب، وتبادل عروض التدريب بين الجامعات العربية.وقد اختتمت فاعليات الملتقي بتسليم رئيس الجامعة الدروع التذكارية الى المشاركين، بحضور الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور فواز الزغول، مدير المجلس العربى للتدريب والإبداع الطلابي.