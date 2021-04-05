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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 727 سيارة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:21 م
جمارك السيارات
جمارك السيارات
راندا التوني
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أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، برئاسة محمد غريب، القائم بتيسير أعمال الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال يناير 2021، عن 671 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصى والتجارى، منها 249 سیارة نظم خاصة (إعفاءات ذوي إعاقة وموقوفات) بقیمة إجمالية 124 مليونا و447 ألفا و499 جنيها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 36 مليونا و711 ألفا و241 جنيها، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن تلك السيارات 19 مليونا و97 ألفا و882 جنيهًا بإجمالى إيرادات محصلة 55 مليونا و809 آلاف و123 جنيهًا.

وخلال مارس 2021، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيًا عن 56 سيارة نصف نقل بقيمة بلغت 26 مليونا و847 ألفا و482 جنيهًا.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 5 ملايين و40 ألفا و411 جنيهًا، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 4 ملايين و96 ألفا و72 جنيهًا، وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 228 ألفا و330 جنيهًا، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 9 ملايين و364 ألفا و813 جنيهًا.

بذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيًا خلال شهر مارس 2021 عن 727 سيارة ملاكى ونصف نقل بقيمة إجمالية بلغت 151 مليونا و294 ألفا و981 جنيهًا، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها نحو 65 مليونا و173 ألفا و936 جنيهًا.

من ناحية أخرى، بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال مارس الماضي 37 سيارة، كما تمت إعادة تصدير 63 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

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