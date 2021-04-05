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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

كشف جريمة عمرها 5 آلاف عام.. توت عنخ آمون لم يتعرض للاغتيال

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:22 م
توت عنخ آمون
توت عنخ آمون
ايهاب مصطفى
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في عام 1968م حصل العالم البريطاني روبرت كونولي على عينة من جلد الفرعون الذّهبي توت عنخ آمون، وأجرى العلماء فيما بعد تجارب كيمائيّة عليها، أشارت نتائجها إلى تعرض المومياء إلى الحروق بسبب خلل في التّحنيط.

أما في 2005 فقد قام زاهي حواس بمجموعة تجارب وفحوصات على المومياء باستخدام الأشعة المقطعية CT-scan وتحليل الحمض النووي DNA واكتشف أنه لا توجد أية أدلة على تعرض الملك لعملية اغتيال أو عنف، في حين اتجهت الأنظار عن سبب الوفاة نتيجة إصابة الملك بكسر في عظام الفخذ الأيسر ربما بسبب سقوطه من عربته الحربية والتي أدى تلوثها إلى تسمم الدم والإصابة بالغرغرينا، بالإضافة إلى إصابته بطفيل الملاريا.

ومع فحص الجمجمة كشفت النتائج أن الفجوة الموجودة أسفل الجمجمة هي مجرد تجويف خاص بعملية التحنيط، وأن الجرح الذي يعولون عليه كان من جراء الأربطة المُحكمة واستعمال كمية كبيرة من الأربطة التي تكلست وضغطت كالحجر على هذا الجزء من الجمجمة.

وقد أظهرت التحاليل أن طول الملك توت كان 170سم وسقف فكه لم يكن مكتملًا وعرض جمجمته أكبر من الطبيعي مما يشير لإصابته بمتلازمة مارفان وهي خلل جيني في العظم والرئة والأوعية الدموية نتيجة مشاكل وراثية. ويبدو أن تلك المشكلة الوراثية قد أثرت على حركة الملك الصغير منذ الطفولة، فلم يكن قادرًا على السير بشكل طبيعي حيث وُجِد تحدب في عموده الفقري وإصابة في إصبع قدمه الكبير مما أدى إلى ضمور قدمه، حتى أنه عثر داخل مقبرته على مجموعة من العصي والعكازات التي كان يستخدمها الملك في حركته المتعرجة، كما كان يظهر أثناء ممارسته الأنشطة وهو جالس، مثل إطلاق السهم أو رمي العصا، ومناظر رحلات الصيد وهو يصطاد جالسًا داخل العربة الحربية وليس واقفا مثل بقية الملوك، أما كل من كريستسيان تيمان وكريستيان ماير من معهد برنهارد نوخت Bernhard Nocht للأمراض الاستوائية بألمانيا، فقد اعتمدا في بحثهما على دراسة حواس ولكنهما خلصا إلى أن الملك الذهبي لم يعان من أمراض الملاريا والعظام فقط، ولكنه أصيب بفقر الدم المنجلي في الوقت الذي انتشرت الملاريا بشكل مميت في مصر خلال عهده، ويبدو أن إصابته بفقر الدم المنجلي جعلته غير محصن ضد الملاريا والتي أدت لوفاته.

لذا فإن سيناريو وفاة الملك متوقع أن يكون كالتالي: كان الملك في رحلة من رحلات الصيد، ونظرًا لعدم قدرته على الحركة بشكل طبيعي فقد اختل توازنه داخل العربة مما أدى إلى سقوطه وتعرض ساقه اليسرى للكسر، ويبدو أن أطباء القصر لم يكونوا على قدر من الاستعداد لما جرى للملك من حادث مفاجئ مما أدى إلى تدهور حالته بشكل سريع ووفاته السريعة والمفاجئة، أما نظرية اغتيال الملك فهي مجرد نظرية واهية هدفها إثارة الغموض، كالأفلام التي ينتجها الغرب وينبهر بها الشرق، حسبما ذكر الدكتور شريف شعبان في كتابه "أشهر خرافات الفراعنة"، والذي صدر عن دار "ن" للنشر والتوزيع.

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