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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يوجه بعلاج أب مصاب بضمور عضلات وابنه مولود دون قرنية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:58 م
السيسي
السيسي
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أعلنت الإعلامية عزة مصطفى عن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحالة إنسانية حرجة لشاب بالقاهرة يدعى إسحاق غالي، المصاب بضمور عضلات وتضخم بالكبد، ونجله "أنطونيوس"، 5 سنوات، مولود دون قرنية ويحتاج لعملية جراحية عاجلة.

وقالت عزة، خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي وجه بعلاج الحالة على نفقة الدولة وتنفيذ كل متطلباته ومتابعته.

من جانبه، قال إسحاق غالي، 35 سنة، والمصاب بضمور عضلات وتضخم بالكبد، منذ 3 سنوات، وتردد على المستشفيات للعلاج لكنه يحصل على مسكنات فقط، موضحا أن لديه 3 أطفال أحدهم عمره 5 سنوات وهو مولود دون قرنية، ويحتاج إلى عملية جراحية لإنقاذه من عدم الرؤية.

وتابع: "فقدت عملي بسبب المرض الذي أصابني، ولا يوجد لدي مصدر رزق ثابت، وأبنائي في مراحل التعليم المختلفة، ولا أستطيع أن أدفع إيجار الشقة التي أقيم بها، وأحتاج للعلاج للعودة إلى العمل مرة أخرى، وأوفر قوت يومي".

واستطرد: "الحمد لله على استجابة الرئيس لأني كنت عاوز أتعالج عشان أقدر أشتغل وليس لي إلا الله"، مردفا "كان أملي في الله كبير أن يستجيب الرئيس لحالتي"، مختتما: "شكرا للرئيس السيسي الأب الروحي لنا على ما فرحنا به، و يا رب دايما يفرح كل الشعب المصري بحق شهر رمضان المبارك".

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