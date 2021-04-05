السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل وإحراز أسلحة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه في قضية شروع بالقتل، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، وإطلاق أعيرة نارية، بمركز ساقلته.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد علي بكر.وتعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر عام 2016، عندما تبلغ لمركز شرطة ساقلته، وجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، نتج عنها مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، ودلت التحريات على أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص من بينهم المحكوم عليه لاتهامه فى الشروع فى قتل كل من (ح. م) و(ب. خ ) و(س. خ)، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.