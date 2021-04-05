خارجية أمريكا: لا نتوقع حدوث اختراق مباشر بمحادثات فيينا مع إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل قليل، أن محادثات فيينا ستتركز حول مجموعات العمل التي يسعى الأوروبيون لتشكيلها.وتابعت الخارجية الأمريكية: «لا نتوقع حدوث اختراق مباشر أو سريع في محادثات فيينا مع إيران»، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية في نبأ عاجل لها.وأوضحت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص بشأن إيران روب مالي سيترأس وفد الخارجية إلى محادثات فيينا.