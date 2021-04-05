أبرزها «كشك وعدوية - أيام الوعظ والسلطنة».. ترشيحات الكُتاب لشباب القراء في رمضان

يرتبط شهر رمضان بممارسة القراءة بشكل يومي كجزء رئيسي من طقوس العديد من القراء المصريين، وفي هذا التقرير يرشح الكاتب حسين دعسة والكاتبة منى العساسي، الكتب الأبرز لقراءتها في شهر رمضان ما بين الرواية والأعمال الفكرية والسير الذاتية.في البداية يرشح الناقد والروائي الأردني حسين دعسة، كتاب "كشك وعدوية - أيام الوعظ والسلطنة" للدكتور محمد الباز، صاحب الرؤية الفكرية والسياسية العميقة.ويصف دعسة الكتاب بقدرته على تحليل ظاهرة سياسية دينية اجتماعية مـؤثرة "الشيخ كشك" بشكل بسيط يصل للنخبة والقارئ العادي، مشيرا إلى أن المفكر محمد الباز عبر طرحه لظاهرة "الشيخ كشك وعدوية" فإنه يضعنا أمام مثار جدلي في فلسفة الصوتيات ولنلاحظ قول الباز: "من حقك أن تتهمني بالجنون؛ لمجرد محاولتي تقريب السبل، وتجميع الخيوط المتفرقة بين الشيخ عبد الحميد كشك، والمطرب الشعبي أحمد عدوية؛ فما أبعد الطريق بينهما؛ إذا لا سبيل للقاء، ولا أمل لتلاق".ويتابع دعسه ترشيحاته بالإشارة إلى كتاب "موسوعة الليالي العربية"، التي حررها أولريش مارزوف، وريتشارد فان ليفن، وصدرت بالإنجليزية في 2004، صدرت بترجمة المفكر السيد إمام، عن المركز القومي للترجمة في القاهرة.يذكر أن الموسوعة، تضعنا أمام فهم أخر لعالم شهرزاد وسهريار وعالم الشرق الفاتن. العنوان الأصلي لهذا العمل الضخم هوThe Arabian Nights Encyclopedia، وقد اقترح المترجم السيد إمام، عن وانت ضافيا لترجمته وهو: "موسوعة ألف ليلة وليلة".واختتم دعسه بترشيحة لرواية "حارسة الموتى" للروائية المصرية عزة دياب، التي نشرت عن جائزة حمد الشرقي في إمارة الفجيرة، وهي التي نالت جائزة الإبداع الروائي كبار ونافست كبار كتاب العرب، وهي رواية خطيرة في عالمي الغريب وشخصياتها الفذة، ورواية "دفاتر الوراق" للروائي الأردني جلال برجس، وهي التي تتنافس على جائزة البوكر العرببة٦، فيها جو روائي ذكي وحالة نجمع الحاضر والتراث بدرجة سردية ذكيةومن جانبها؛ ترشح الكاتبة الروائية منى العساسي، كتاب "فجر الضمير" للكاتب هنري بريستد، والذي يعد أحد أبرز الكتب التي ينبغي أن يقرأها كل المصريين حيث تتجلى فيه روح الحضارة المصرية القديمة التي انبعثت منها إلى أرجاء العالم القديم الضمير الإنساني والتي تحدد القيم الكلية لأخلاق ومسئوليات الفرد تجاه ذاته وتجاه أسرته ومجتمعه، والذي نبتت منه القيم الانسانية التي امتدت إلى الأديان السماوية، حيث يشير الكاتب إلى العديد من المقولات التي جائت في أسفارة التوراة.وكذلك رواية "ثلج" لبرهان باموق الحاصلة على جائزة نوبل، الرواية مفتاح هام لثلاث اشياء الأول إن الرواية العالمية تجتمع فيها كافة الجذور الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كافة الجذور المعبرة عن العالم الفردي لذات الإنسان، الأمر الثاني إنها رواية توضح لنا قدرة الكاتب التنبؤ وتأسيس عالم يؤسس فيه مسرحة الخاص فالرواية تحكي احداث مدينة في شمال شرق تركيا انقطعت عن الحياة الخارجيةبسبب تراكم الثلوج داخل هذه هذه المدينة، تدور احداث تضم شخصيات تنتمي لمختلف العقائد والايدولوجيات والرؤى السياسية التي تموج بها الحياة الاجتماعية في تركيا العلمانية ما قبل تولي أردوغان وحزب الاخوان المسلمين،وفيها يتنبأ الكاتب بما هو قادم حيث تنتهي باستيلاء الإخوان على السلطة.وتضيف منى العساسي إلى قائمة الترشيحات رواية "نهر السماء" للروائي فتحي إمبابي، وهي نص روائي عظيم وهي من أهم الروايات التي غاصت في قلب التاريخ المصري تناولت فترة حكم المماليك التي امتدت لست قرون متواصلة، فالرواية تتناول أزمة الهوية المصرية ومن المهم الإشارة إلى أنها الكتاب الأول من خماسية النهر.وتختتم منى العساسي ترشيح رواية "104 القاهرة" للروائية ضحى عاصي، وهي عبارة عن ملحمة للحياة المصرية قبل 25 يناير تتوالى فيها الشخصيات النسائية جنبا إلى جنب مع الرجال والتي تحكي آلام المرأة عبر نسيج روائي شيق وممتع تتشابك فيه الأحداث والشخصيات بصورة رائعة تعبر عن قدرات عظيمة لدى الكاتبة التي تعد نموذجا للمرأة المصرية الناجحة في كافة جوانب الحياة.