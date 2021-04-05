الفاتيكان يدخل على خط الوساطة في الملف الحكومي اللبناني
الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:04 م
مروة عنبرطباعة
أفاد موقع النشرة اللبنانى بأن الفاتيكان دخل على خط الوساطة في الملف الحكومي، وهو يجري اتصالات مع المعنيين بموضوع التأليف، وبالتحديد مع رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
ورجحت المصادر أن يتم عقد اجتماع بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في روما قبل التوجه الى باريس.
وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من ظهور بوادر ايجابية الا ان هذا التفاؤل يشوبه الحذر، خصوصا بعد عدة تجارب فاشلة بالنسبة لولادة حكومة جديدة.
ورجحت المصادر أن يتم عقد اجتماع بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في روما قبل التوجه الى باريس.
وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من ظهور بوادر ايجابية الا ان هذا التفاؤل يشوبه الحذر، خصوصا بعد عدة تجارب فاشلة بالنسبة لولادة حكومة جديدة.