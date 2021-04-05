الفاتيكان يدخل على خط الوساطة في الملف الحكومي اللبناني

أفاد موقع النشرة اللبنانى بأن الفاتيكان​ دخل على خط الوساطة في الملف الحكومي، وهو يجري اتصالات مع المعنيين بموضوع التأليف، وبالتحديد مع ​رئاسة الجمهورية​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​.ورجحت المصادر أن يتم عقد اجتماع بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في روما قبل التوجه الى ​باريس​.وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من ظهور بوادر ايجابية الا ان هذا التفاؤل يشوبه الحذر، خصوصا بعد عدة تجارب فاشلة بالنسبة لولادة حكومة جديدة.