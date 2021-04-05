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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القباج: الحكومة وجهت بوصلة التنمية نحو الصعيد لوجود أكثر المناطق فقرًا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:14 م
القباج
القباج
هبه عويضه
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أشادت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالدور الثقافي والتنويري الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية والمؤتمرات الهامة التي تنظمها للبحث عن حلول لما يواجه الدولة من مشكلات، مؤكدة أن ملف الفقر هو الأولوية للوزارة ولكون الصعيد به المناطق الأكثر فقرًا تم التركيز على محافظات الصعيد، وكان نتيجة هذه السياسات تراجع نسبة الفقر في هذه المحافظات.

جاء ذلك خلال مؤتمر "الصعيد يتغير" الذي تنظمه مكتبة بأحد فنادق القاهرة، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمود شعراوي؛ وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي، ويشارك فيه لفيف من الشخصيات العامة، وأعضاء البرلمان، والمثقفين، والأكاديميين والإعلاميين، فضلًا عن العاملين في الحقل الأهلي.

وأوضحت القباج أن الحكومة وجهت البوصلة نحو الصعيد بهدف نقله من واقع اقتصادي هش، من خلال عدة مبادرات بمشاركة كافة قطاعات الدولة، حيث يساهم بها أكثر من 10 وزارات، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف الإنسان والمكان، من خلال تحسين المرافق والخدمات التي تقدم، ومن بين 13 محافظة تستهدف المبادرات 11 محافظة في الصعيد، وهو ما يدل على أنه في بؤرة اهتمامات الحكومة.

وحول ملف الفقر؛ أشارت القباج إلى أن الدعم النقدي المقدم من خلال "تكافل وكرامة" يستفيد منه 2.3 مليون أسرة، بإجمالي 11 مليون مواطن بتكلفة 12 مليار جنيه سنويًا، أما التأمينات والمعاشات فتقدم إلى 4.3 مليون مواطن بإجمالي 4.6 مليار جنيه مصري. 

وفي ملف التنمية الاقتصادية يتم ضخ 1.6 مليار جنيه سنويًا للتنمية الاقتصادية يستفيد منه 68% للصعيد، و32% للوجه البحري.

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