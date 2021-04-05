منتخب الشباب للسلاح يتوج بذهبية منافسات الفرق فى إنجاز تاريخى ببطولة العالم

حقق منتخب مصر للشباب للسلاح إنجازًا تاريخيًا بعد تتويجه بذهبية منافسات الفرق لسلاح السيف ببطولة العالم للشباب والناشئين، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلي 11 أبريل 2021، وهي الميدالية الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفرق والذهبية الأولى أيضًا لمصر في بطولات العالم للشباب.ومثل المنتخب الوطني للشباب فى منافسات الفرق لسلاح السيف كل من مازن العربي، إياد معروف، أدهم معتز، زياد نوفل.ويقود المنتخب المدير الفني ماهر حمزة والمدربين شريف البكري وخالد شريف ومحمود جندية والمشرف على المنتخبات أحمد نبيل.وتغلب منتخب الشباب المصنف رقم 5 عالميًا على منتخب روسيا المصنف رقم ٣ عالميًا في النهائي بنتيجة 45-38 ليتوج الفراعنة بالميدالية الذهبية وروسيا على الميدالية الفضية وفرنسا على الميدالية البرونزية.وكان منتخب مصر قد تأهل للنهائي بعد الفوز على منتخب أمريكا المصنف رقم 1 عالميًا وبطل العالم في إنجاز تاريخي بنصف النهائي بنتيجة 45-31.بينما تأهل منتخب مصر لنصف النهائي بعد الفوز على بولندا في ربع النهائي بنتيجة 45-37، بينما تأهل شباب الفراعنة لربع النهائي بعد الفوز على منتخب هونج كونج في دور الـ16 بنتيجة 45-32.وانتهت أمس فعاليات منافسات الناشئات لسلاح السيف للفردي، حيث توجت الأمريكية ماجدة سكاربونيكيويكز على الميدالية الذهبية وتوجت الروسية يوليا سالاباي بالميدالية الفضية، وحصل على البرونزية كلا من الأذربيجانية ظريفة حسيونوفا والأمريكية زو كيم.بينما في منافسات الناشئين توج الروماني سوفار بالميدالية الذهبية، وتوج الكوري الجنوبي جونسونج بارك بالميدالية الفضية، بينما حصد الميدالية البرونزية كلًا من الروسي إرسيني شيليكوف والأمريكي كولبي هارلي.يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبًا ولاعبة، و500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كل الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.